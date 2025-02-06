Приюты бомжей откроют в Уфе

Posted 6 февраля, 10:17
Published 6 февраля, 10:17
Modified 6 февраля, 11:39
Updated 6 февраля, 11:39
Сейчас идёт работа с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обеспечить полноценное функционирование центров. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также отметил, что размещение пунктов будет тщательно продумано, чтобы избежать неудобств для местных жителей.
Отметим, что в соцсетях горожане часто поднимают проблемы, связанные с новыми автобусными остановками, где бездомные люди часто находят временное укрытие, распивая алкогольные напитки и создавая неудобства для прохожих. Из-за этого в помещениях останется неприятный запах, а жители не могут зайти внутрь и вынуждены мерзнуть на улице, ожидая автобусов.
Ранее сообщалось, что на пресс-конференции Мавлиев назвал свою зарплату, рассказал о развитии электротранспорта и ответил на вопрос про крематорий.