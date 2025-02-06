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Posted 6 февраля, 10:17

Published 6 февраля, 10:17

Modified 6 февраля, 11:39

Updated 6 февраля, 11:39

В Уфе появятся помещения для бомжей

Приюты бомжей откроют в Уфе

6 февраля 2025, 10:17
Фото: 1MI.

В Уфе появятся помещения для бомжей

В столице Башкирии определены две локации, где будут организованы пункты обогрева для поддержки бездомных горожан в холодное время года, сообщил мэр Ратмир Мавлиев на пресс-конференции в четверг, 6 февраля.

Сейчас идёт работа с ресурсоснабжающими организациями, чтобы обеспечить полноценное функционирование центров. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также отметил, что размещение пунктов будет тщательно продумано, чтобы избежать неудобств для местных жителей.

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Отметим, что в соцсетях горожане часто поднимают проблемы, связанные с новыми автобусными остановками, где бездомные люди часто находят временное укрытие, распивая алкогольные напитки и создавая неудобства для прохожих. Из-за этого в помещениях останется неприятный запах, а жители не могут зайти внутрь и вынуждены мерзнуть на улице, ожидая автобусов.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции Мавлиев назвал свою зарплату, рассказал о развитии электротранспорта и ответил на вопрос про крематорий.

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