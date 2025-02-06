Приюты бомжей откроют в Уфе

Отметим, что в соцсетях горожане часто поднимают проблемы, связанные с новыми автобусными остановками, где бездомные люди часто находят временное укрытие, распивая алкогольные напитки и создавая неудобства для прохожих. Из-за этого в помещениях останется неприятный запах, а жители не могут зайти внутрь и вынуждены мерзнуть на улице, ожидая автобусов.