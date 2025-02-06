Пора сказать"'прощай» мышам и крысам: избавляемся от грызунов за 24 часа

Мыши — не такие уж и маленькие вредители. Они могут передвигаться по всей территории жилья, устраивать гнезда в утеплителе, в стенах и даже в кухонных шкафах. Что они ищут в вашем доме? В первую очередь — тепло, пищу и укрытие. Осенью, когда на улице становится холодно, грызуны стремятся попасть в дома, гаражи и сараи, где они могут найти все необходимые условия для жизни. Мыши не брезгуют даже продуктами в открытых пакетах, а их маленькие зубы с лёгкостью могут прокусить упаковки или упаковочные материалы.