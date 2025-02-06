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Posted 6 февраля, 09:41

Published 6 февраля, 09:41

Modified 6 февраля, 09:44

Updated 6 февраля, 09:44

Хулиганы избили патруль в Башкортостане

Полицейского унизили на видео в Башкирии

6 февраля 2025, 09:41
Фото: mkset.ru.

Хулиганы избили патруль в Башкортостане

Троица приятелей решила проучить обидевшего двух их друзей своим вниманием сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СК РБ в четверг, 6 февраля.

Скандальное происшествие имело место в Кумертау осенью 2024 года. Как установило следствие, 9 ноября рядовой сотрудник полиции патрулировал свой участок. Полицейский заметил пару молодых людей, которые под утро принялись хулиганить. Те затаили обиду и позвали на помощь трех товарищей. Троица прибыла на «разборки» со стражем порядка под «градусом». Эти три товарища напали на патрульного. Они жестко избили его, снимая пьяную расправу на видео. Ролик, естественно, с бравадой расшарили по соцсетям.

Криминальное трио быстро вычислили. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Те не стали отпираться. Материалы уголовного дела уже направлены в суд. В случае обвинительного приговора учинившим унижение стража порядка грозит от штрафа в ₽200`000 до пяти лет заключения.

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