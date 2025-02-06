Полицейского унизили на видео в Башкирии

Скандальное происшествие имело место в Кумертау осенью 2024 года. Как установило следствие, 9 ноября рядовой сотрудник полиции патрулировал свой участок. Полицейский заметил пару молодых людей, которые под утро принялись хулиганить. Те затаили обиду и позвали на помощь трех товарищей. Троица прибыла на «разборки» со стражем порядка под «градусом». Эти три товарища напали на патрульного. Они жестко избили его, снимая пьяную расправу на видео. Ролик, естественно, с бравадой расшарили по соцсетям.