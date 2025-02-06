Похудел и кашляет: уфимские врачи назвали признаки рака легких

Posted 6 февраля, 12:04
Published 6 февраля, 12:04
Modified 6 февраля, 12:06
Updated 6 февраля, 12:06
Медики рассказали о симптомах одного из наиболее распространённых онкологических заболеваний в Башкирии, России и мире.
В большинстве случаев опухоль диагностируется совершенно случайно, например, при прохождении флюорографического исследования. Именно поэтому проходить его стоит регулярно. Это минимизирует риск запустить онкологию и даст шанс на скорейшее успешное излечение на ранних стадиях.
Основные признаки, которые могут указывать на рак лёгкого:
Также могут проявляться следующие симптомы лёгочной онкологии:
При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. Специалисты отмечают, что эти признаки могут быть характерны не только для рака лёгкого, но и для других заболеваний. Точный диагноз может поставить только эксперт после очного визита и лабораторных исследований.
В 2023 году смертность от рака легких в России, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, составила около 29,7 случаев на 100,000 населения. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона и возраста населения.