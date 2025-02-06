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Posted 6 февраля, 12:04

Published 6 февраля, 12:04

Modified 6 февраля, 12:06

Updated 6 февраля, 12:06

Уфимские врачи назвали главные признаки рака легких

Похудел и кашляет: уфимские врачи назвали признаки рака легких

6 февраля 2025, 12:04
Фото: 1MI.

Уфимские врачи назвали главные признаки рака легких

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе провели беседу о симптомах рака системы дыхания с Ufacitynews в четверг, 6 февраля.

Медики рассказали о симптомах одного из наиболее распространённых онкологических заболеваний в Башкирии, России и мире.

В большинстве случаев опухоль диагностируется совершенно случайно, например, при прохождении флюорографического исследования. Именно поэтому проходить его стоит регулярно. Это минимизирует риск запустить онкологию и даст шанс на скорейшее успешное излечение на ранних стадиях.

Основные признаки, которые могут указывать на рак лёгкого:

  • сухой кашель, не проходящий в течение нескольких недель без видимой причины;
  • осиплость голоса;
  • свистящие звуки при дыхании и боль в груди, усиливающаяся при вдохе.

Также могут проявляться следующие симптомы лёгочной онкологии:

  • повышенная температура тела (до 37–38 градусов), которую не удаётся снизить таблетками;
  • постоянная усталость без видимой причины;
  • одышка и затруднённое дыхание;
  • потеря веса без явных причин и изнуряющих диет и физической активности.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу. Специалисты отмечают, что эти признаки могут быть характерны не только для рака лёгкого, но и для других заболеваний. Точный диагноз может поставить только эксперт после очного визита и лабораторных исследований.

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В 2023 году смертность от рака легких в России, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, составила около 29,7 случаев на 100,000 населения. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона и возраста населения.

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