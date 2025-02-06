Почему кошки выбирают лежать на стекловате, вместо удобных лежанок?

Однако существует и другая причина, по которой кошки игнорируют минвату и другие стройматериалы. Всё дело в запахах, которые могут исходить от некоторых из них. В частности, формальдегид — вещество, которое используется при производстве минеральной ваты и базальтовых материалов, оказывает на кошек раздражающее воздействие. Это вещество имеет довольно резкий запах, который не только неприятен животным, но и может быть вредным для их здоровья.