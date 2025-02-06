Теперь уже точно: озвучено, когда в Уфе появятся платные парковки

Платные парковки в городах России — это специально отведённые зоны, где автомобилисты обязаны оплачивать стоянку своего транспорта. Такие меры принимаются для оптимизации использования городского пространства, борьбы с пробками и увеличения доступности парковочных мест. Обычно платные парковки расположены в центрах городов или в местах с высокой проходимостью.