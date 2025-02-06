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Posted 6 февраля, 10:31

Published 6 февраля, 10:31

Modified 6 февраля, 11:38

Updated 6 февраля, 11:38

Платные парковки всё-таки появятся в Уфе

Теперь уже точно: озвучено, когда в Уфе появятся платные парковки

6 февраля 2025, 10:31
Фото: 1MI.

Платные парковки всё-таки появятся в Уфе

По плану, 1100 платных парковочных мест появятся к лету в центре столицы Республики Башкортостан, сообщил мэр Ратмир Мавлиев на пресс-конференции в четверг, 6 февраля.

Муниципальные контракты уже подписаны, заявил мэр. Власти планируют начать разъяснения с горожанами сразу после таяния снега. Уфимцам объяснят новые тарифы и принципы работы информационной системы. Кроме того, будет организована разметка и установлены соответствующие знаки, чтобы обеспечить удобство и безопасность на дорогах.

Уфимцы дерутся за парковку
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Платные парковки в городах России — это специально отведённые зоны, где автомобилисты обязаны оплачивать стоянку своего транспорта. Такие меры принимаются для оптимизации использования городского пространства, борьбы с пробками и увеличения доступности парковочных мест. Обычно платные парковки расположены в центрах городов или в местах с высокой проходимостью.

Ранее на пресс-конференции мэр Уфы вспомнил про бомжей, а также назвал свою зарплату.

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