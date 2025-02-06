Нужно ли обновлять побелку деревьев в теплый февраль?

Побелку наносят свежеприготовленным раствором. Он должен быть достаточно густым, чтобы хорошо держаться на коре. Белить следует не только ствол, но и нижние части скелетных ветвей — до высоты 1,5 метров. Для деревьев старше пяти лет рекомендуется наносить два слоя.