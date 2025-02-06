Нужно ли обновлять побелку деревьев в теплый февраль?

Posted 6 февраля, 11:31
Published 6 февраля, 11:31
Modified 6 февраля, 11:33
Updated 6 февраля, 11:33
Аномально теплые зимы — не редкость в последние годы. Однако садоводы знают: даже временное повышение температуры в феврале может навредить растениям. Причин несколько.
Во-первых, деревья могут преждевременно выйти из состояния покоя, которое помогает им пережить холода. Если вдруг ударят морозы, растения становятся уязвимыми и могут пострадать.
Во-вторых, оттепели пробуждают насекомых-вредителей. Они зимуют в коре и почве, а с первыми лучами солнца активизируются, угрожая деревьям.
Кроме того, в конце зимы солнце становится ярче, что усиливает нагрев коры. Перепады между дневной и ночной температурами приводят к образованию трещин, так называемых морозобоин. Это особенно опасно для молодых или недостаточно зимостойких деревьев.
Побелка — это не только эстетика сада, но и действенный способ защиты деревьев. Вот почему она так важна:
Если побелка была сделана осенью и держится до конца зимы, дополнительная обработка в феврале не нужна. Но есть ситуации, когда это необходимо:
— Сохранение защитного слоя на деревьях особенно важно в регионах с нестабильной зимой. Если слой побелки стал незаметным, его лучше обновить, — утверждают эксперты портала «Огород.ру»
Если принято решение обновить побелку, важно соблюдать правила. В первую очередь следует выбрать подходящую погоду: температура воздуха должна быть выше +2°C, а день — сухим.
Перед нанесением побелки деревья подготавливают. Старую побелку, лишайники и мох аккуратно снимают деревянным скребком. Для защиты от грибков трещины на коре можно обработать специальными пастами, такими как «РанНет» или «Живая кора».
Побелку наносят свежеприготовленным раствором. Он должен быть достаточно густым, чтобы хорошо держаться на коре. Белить следует не только ствол, но и нижние части скелетных ветвей — до высоты 1,5 метров. Для деревьев старше пяти лет рекомендуется наносить два слоя.
Для приготовления смеси понадобятся:
Медный купорос растворяют в горячей воде, затем смешивают все ингредиенты до консистенции густой сметаны. Клей обеспечивает лучшее сцепление смеси с корой.
Если побелка невозможна, можно обмотать стволы светлыми материалами: мешковиной, белым спанбондом. Это защитит от солнечных ожогов. С приходом устойчивого тепла проводят профилактическое опрыскивание медным купоросом, чтобы защитить растения от болезней. Садоводы подтверждают:
— Белить деревья зимой нужно с учетом погоды и состояния коры. Это поможет минимизировать риски», — добавляют эксперты сайта «Огород.ру»
Ранее эксперты рассказали, как замачивание семян влияет на рассаду.