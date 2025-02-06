Наорал на мать и отправился в тюрьму: пенсионеру вынесли приговор в Башкирии

Posted 6 февраля, 12:39
Published 6 февраля, 12:39
Modified 6 февраля, 12:51
Updated 6 февраля, 12:51
Как установил суд, 24 сентября 2024 года пьяный мужчина во время ссоры со старой мамой стал угрожать убийством. Всему виной стали старые счёты и личная неприязнь. В какой-то момент он схватил деревянную трость и закричал: «Ты мне не нужна тут! Убью я тебя!». В тот же день он несколько раз ударил старушку той же тростью.
В итоге мужчину признали виновным по двум статьям: ч. ст. 119 УК РФ, которая означает угрозу убийством, выраженную в отношении человека, и П. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, которая касается умышленного причинения вреда здоровью, где действия совершены с использованием оружия или других предметов, подходящих для этого. Горе-сын уехал в колонию-поселение на 1 год и 1 месяц. Его мать, 1941 года рождение, как минимум, на этот срок отдохнёт от пьяных выходок сына.