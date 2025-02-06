Наорал на мать и отправился в тюрьму: пенсионеру вынесли приговор в Башкирии

Как установил суд, 24 сентября 2024 года пьяный мужчина во время ссоры со старой мамой стал угрожать убийством. Всему виной стали старые счёты и личная неприязнь. В какой-то момент он схватил деревянную трость и закричал: «Ты мне не нужна тут! Убью я тебя!». В тот же день он несколько раз ударил старушку той же тростью.



