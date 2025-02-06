Мосты и школы Башкирии отдают бизнесу: за всё придется платить?

Posted 6 февраля, 07:58
Published 6 февраля, 07:58
Modified 6 февраля, 09:26
Updated 6 февраля, 09:26
Среди самых масштабных проектов выделяется строительство мостов через реку Белую в Уфе, которые будут расположены в створе улиц Революционной и Интернациональной. Мосты создадут дополнительные выезды в Забелье, где запланировано значительное жилищное строительство, а также помогут снизить транспортную загруженность на проспекте Октября. Министерство оценило стоимость строительства только возле Интернациональной в ₽56,4 млрд.
Также имеются амбициозные планы по заключению концессий по образованию. По ним предполагается построить пятнадцать школ. К примеру, в столице Башкирии учебные заведения возведут в микрорайонах Молодежный, Дёма, Инорс, а также в ряде посёлков в пригороде.
О том, что такое концессия и как она, в частности, сказывается на достроенном по концессии Восточном выезде рассказал для Mkset экономист Всеволод Спивак:
Концессия — это нормальный инструмент реализации долгосрочных проектов. При этом надо отметить, что это не только способ привлечь инвестиции, но и способ повысить качество управления и распределить связанные с ходом проекта риски различного характера. Но вопрос в том, как и зачем структурируется то или иное концессионное соглашение. Иногда это эффективно. А иногда это может дать просто способ обойти ограничения на увеличение муниципального или республиканского долга. Иногда — это способ передать право на использование государственного имущества частным компаниям.
К примеру, если же мы говорим о «Восточном выезде», то надо изучить цифры по этой концессии. Исходя из того, что отрывочно встречалось в прессе, то, с учетом того, что 75% финансирования уже государственное, то я бы счёл целесообразным посчитать вариант так называемом «теневой концессии», когда государство оплачивает определенный доход частным концессионерам, либо оплачивает из бюджета проезд всех автомобилей, но по гораздо более низким тарифам, чем сейчас. Ситуация, когда граждане (а бюджет — это средства граждан) уже заплатили 75% за проезд и не могут пользоваться этой дорогой, немного странная.