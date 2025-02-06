Мосты и школы Башкирии отдают бизнесу: за всё придется платить?

Среди самых масштабных проектов выделяется строительство мостов через реку Белую в Уфе, которые будут расположены в створе улиц Революционной и Интернациональной. Мосты создадут дополнительные выезды в Забелье, где запланировано значительное жилищное строительство, а также помогут снизить транспортную загруженность на проспекте Октября. Министерство оценило стоимость строительства только возле Интернациональной в ₽56,4 млрд.



