Мошенники обманывают детей в интернете — эксперт рассказал, как действовать родителям

Posted 6 февраля, 03:23
Published 6 февраля, 03:23
Modified 6 февраля, 03:23
Updated 6 февраля, 03:23
Современные дети постоянно пользуются интернетом — для учебы, игр и развлечений, общения со сверстниками. Это делает их уязвимыми перед мошенниками, которые ищут доверчивых и наивных жертв.
Несмотря на то, что нынешние дети и подростки зачастую неплохо разбираются в современных гаджетах и технологиях, у них недостаточно знаний и житейского опыта, чтобы распознать интернет-мошенника. Ведь обмануть проще тех, кто слишком доверчив, и кто хочет быстрых и легких денег. Поэтому чаще всего жертвами интернет-мошенничества становятся дети и подростки.
Злоумышленники придумывают различные схемы, с помощью которых выманивают у детей личные данные или данные карт родителей, пароли или деньги. А еще они могут втягивать подростков в различные незаконные действия, обещая легкий и быстрый заработок.
По данным опросов, более 60% российских школьников сталкивались с интернет-мошенничеством. При этом, у детей до 10 лет самый низкий уровень цифровой грамотности, а у подростков уровень информированности о киберпреступности гораздо ниже, чем у взрослого населения.
Дети и подростки — самая легкая добыча для интернет-мошенников. Злоумышленники пользуются их доверчивостью, желанием почувствовать себя взрослыми и самостоятельными, стремлением получить «легкие деньги» и сэкономить на покупках .
Один их самых распространенных видов интернет-мошенничества — фишинговые сайты. Мошенники создают поддельный сайт или фейковую страницу популярного онлайн-магазина одежды, гаджетов, игрушек. Дети и подростки не меньше взрослых обожают делать покупки, поэтому с легкостью попадаются на обман.
Чаще всего на этих сайтах предлагается сделать покупку с большой скидкой, что и привлекает детей и подростков. Чтобы оформить покупку, нужно ввести данные банковской карты. Подросток вводит данные карты — своей или родителей — и деньги уходят мошенникам.
Совет. Отличить фишинговый сайт от настоящего бывает довольно сложно даже взрослому. Предупредите ребенка, чтобы он не переходил по ссылкам от незнакомых адресатов или по всплывающей рекламе. Запретите ему вводить данные вашей банковской карты без вашего на то согласие. Заведите ему отдельную карту для интернет-платежей с ограничением суммы.
На удочку интернет-мошенников часто попадаются юные геймеры, которые готовы платить за различные «фишки» в мобильных и компьютерных играх.
Во многих онлайн-играх действительно есть свои магазины, где продают внутриигровую валюту, артефакты, скиллы и др. Но интернет-мошенники делают геймеру более выгодные предложения — купить всё это по более низким ценам, чем на официальном игровом сайте.
Подросток переходит на предложенную страничку и оформляет покупку, вводя данные карты и другую личную информацию. После «оформления покупки» интернет-мошенники перестают выходить на связь, а деньги жертвы, как и личные данные, становятся собственностью злоумышленников.
Преступники используют и другие схемы интернет-мошенничества для юных геймеров. Например, предлагают ребенку бесплатно получить различные игровые «фишки», но для этого совершить несколько действий с телефона родителей: сфотографировать банковскую карту родителей, отправить им полученную СМС.
Кибер-преступники создают поддельные игры и предлагают школьнику подписаться на различные услуги — получение секретных версий игр, участие в игровых турнирах и др. Но для получения такой услуги тоже нужен ввод персональных данных родителей или подростка, реквизиты банковских карт. Подросток вводит требуемые данные, а у родителей с карты списываются деньги.
Совет. Проверяйте, в какие игры играет ваш ребенок, какими приложениями и программами он пользуется. Ограничивайте доступ к незнакомым программам, разрешая подростку играть только в официальные и рекомендованные игры.
Самое опасная схема интернет-мошенничества, втягивающая подростков в преступные действия. Дропперство — это вывод средств с чужих банковских карт через подставных лиц.
Подростку предлагают «легкие деньги» — оформить на себя банковскую карту и за условное денежное вознаграждение передать ее мошенникам, либо сообщить им реквизиты счета и дать доступ к логину и паролю. Злоумышленники переводят на такие карты украденные с чужих счетов деньги и обналичивают их.
Жертвами этой схемы чаще всего становятся подростки, которые уже могут иметь собственную банковскую карту. В погоне за легкими деньгами подростки часто не осознают, что становятся соучастниками киберпреступления. И когда следователи выходят на дропперов, подросток за соучастие в мошенничестве может получить реальный уголовный срок.
Совет. Интернет-мошенники часто публикуют предложения о заработке в виде подработки курьером или доставщиком корреспонденции. Они размещают их на досках объявлений о работе, в соцсетях и мессенджерах. Покажите такие объявления подростку и объясните, что за ними скрывается, и какой срок грозит за соучастие в дропперстве.
Чаще всего интернет-мошенники находят своих жертв в соцсетях и на форумах онлайн-игр. Они знакомятся с детьми и подростками, втираются к ним в доверие и незаметно выведывают интересующую их информацию. Причем сам ребенок зачастую не понимает, что его используют и охотно делится с мнимым «другом» данными родительской или собственной карты, сообщает СМС с телефона, присылает паспортные данные и др.
Еще один вариант интернет-мошенничества — обещание легких денег. Подростку предлагают небольшую сумму денег за простые действия: например, установить какое-либо приложение, перейти по ссылке или пригласить друга на какой-нибудь сайт. Школьник охотно выполняет несложные задания, но вот за вывод денег нужно оплатить небольшую комиссию. В итоге деньги вместе с данными банковской карты оказываются в руках интернет-мошенников.
Детей и подростков часто завлекают «беспроигрышными лотереями» или получением супер-призов. Но для того, чтобы получить выигрыш, предлагается перейти по ссылке и заплатить небольшую комиссию. На этом этапе нужно ввести данные банковской карты, и в результате доверчивый «счастливчик» остается без денег.
Еще один распространенный способ интернет-мошенничества — продажа готовых ответов на билеты ЕГЭ или ОГЭ. Ежегодно на эту схему попадаются тысячи российских подростков. В соцсетях и мессенджерах создаются сообщества, где предлагается за небольшую сумму купить готовые ответы по экзаменам. После оплаты школьник получает ответы на прошлогодние вопросы либо не получает вовсе ничего.
Современные дети чувствуют себя самостоятельными и независимыми, уверенно ориентируясь в интернет-пространстве. Эта ложная самоуверенность в своих возможностях и приводит к печальным последствиям — подросток искренне убежден, что уж он точно не попадется на уловки интернет-мошенников.
Поэтому важно не только повышать уровень цифровой грамотности подростка, а еще и стать ему другом и первым советником в принятии важных решений.
Ребенку нужно как можно раньше рассказать о возможных опасностях в интернете, существующих схемах обмана и ответственности за противоправные действия.
Психолог, КПТ-терапевт, руководитель психологического кабинета PsyFitness Елена Гриценко-Бринкман советует обучить ребенка основным правилам кибербезопасности:
Рассказывайте об интернет-мошенничестве на примере различных жизненных ситуаций — так подросток лучше усвоит информацию и сформирует собственный алгоритм действий.
Эксперты советуют обратить внимание на специальные ресурсы по повышению цифровой грамотности для детей и подростков. Например, проект «Изучи интернет — управляй им» в игровой форме знакомит школьников с цифровым пространством и учит безопасному поведению в сети.
Ребенок должен не бояться осуждения или наказания со стороны родителей за те или иные действия. Он должен быть уверен, что всегда может обратиться к родителям за помощью в трудную минуту, даже когда стал жертвой интернет-мошенничества.
«Первое желание многих родителей — это наказать ребёнка за проявленную доверчивость. Однако стоит помнить, что наказание лишь усугубит ситуацию. Ребёнок уже чувствует себя виноватым, а лишение телефона или другие санкции могут привести к тому, что он замкнётся в себе и перестанет делиться своими проблемами. Вместо этого лучше проявить понимание и поддержку. Это поможет создать атмосферу доверия, где ребёнок будет чувствовать себя комфортно, рассказывая о своих трудностях», — объясняет Елена Гриценко-Бринкман.
Детям младшего возраста еще трудно усвоить правила кибербезопасности и не попасться на уловки интернет-мошенников. Родителям стоит технически ограничивать интернет-ресурсы, которые посещают дети, регулировать количество времени, проведенное за компьютером или в мобильном телефоне.
Можно использовать специальные приложения родительского контроля на компьютер или смартфон — например, установить «детский режим», ограничивающий доступ к неподходящему контенту или ввести пароль на покупки в интернете.
Банковские карты детей до 14 лет привязывают к счету одного из родителей. Настройте в мобильном приложении банка уведомления о тратах ребенка и внимательно следите за транзакциями с его счета. Можно настроить СМС или другой вид оповещения о транзакциях на счету ребенка. Установите ежедневный лимит трат на день и никогда не переводите на счет подростка крупные суммы.
Чтобы уберечь подростков от интернет-мошенников, важно развивать у них критическое мышление, советует Елена Гриценко-Бринкман:
«Родители должны рассказать о наиболее распространённых схемах обмана, таких как звонки якобы от службы безопасности банка, просьбы перевести деньги незнакомым людям или обещания крупных выигрышей. Не менее важным является формирование у подростка привычки проверять информацию перед тем, как принять решение. Например, если ему звонят из банка, он всегда должен перезвонить сам по официальному номеру, указанному на сайте банка, а не доверять неизвестным номерам».
Ни один, даже самый умный подросток, не застрахован от роли жертвы кибер-мошенников. Родителям важно объяснять ребенку с раннего возраста правила безопасности в интернете и рассказывать о возможных уловках мошенников.
Важно адекватно реагировать на ситуацию — на наказывать, не осуждать и не высмеивать ребенка, который попался на уловки интернет-мошенников:
«Реакция родителей на то, что их ребёнка обманул мошенник, должна быть взвешенной и конструктивной. Стоит обсудить с подростком произошедшее, чтобы он понял свои ошибки и смог избежать подобных ситуаций в будущем. Вместо наказания и осуждения лучше предложить помощь и поддержку. Обучение детей основам информационной безопасности и воспитание критического мышления помогут им стать более защищёнными в современном цифровом мире», — поясняет психолог Елена Гриценко-Бринкман.