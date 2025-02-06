Мошенники обманывают детей в интернете — эксперт рассказал, как действовать родителям

Чаще всего интернет-мошенники находят своих жертв в соцсетях и на форумах онлайн-игр. Они знакомятся с детьми и подростками, втираются к ним в доверие и незаметно выведывают интересующую их информацию. Причем сам ребенок зачастую не понимает, что его используют и охотно делится с мнимым «другом» данными родительской или собственной карты, сообщает СМС с телефона, присылает паспортные данные и др.