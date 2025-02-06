Морозно и снежно: какими будут выходные в Уфе

Posted 6 февраля, 18:16
Published 6 февраля, 18:16
Modified 6 февраля, 19:34
Updated 6 февраля, 19:34
По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 8 февраля, Уфу ждёт пасмурная погода. После долгих дней без осадков в городе пройдёт небольшой снегопад. В светлое время суток температура воздуха составит -8°C, к ночи этот показатель упадёт до -9°C.
Днём воскресенья, 9 февраля, столбики термометров покажут уже -3°C, поздним вечером измерительные приборы опустятся до отметки -5°C. По-прежнему ожидаются небольшой снег и пасмурная погода. Значительного усиления ветра синоптики сервиса уфимцам на выходных не сулят.
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