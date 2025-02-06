Морозно и снежно: какими будут выходные в Уфе

По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 8 февраля, Уфу ждёт пасмурная погода. После долгих дней без осадков в городе пройдёт небольшой снегопад. В светлое время суток температура воздуха составит -8°C, к ночи этот показатель упадёт до -9°C.