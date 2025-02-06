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Posted 6 февраля, 18:16

Published 6 февраля, 18:16

Modified 6 февраля, 19:34

Updated 6 февраля, 19:34

В Уфе на выходных ожидается похолодание

Морозно и снежно: какими будут выходные в Уфе

6 февраля 2025, 18:16
Фото: 1MI.

В Уфе на выходных ожидается похолодание

В четверг, 6 февраля, изучили прогнозы синоптиков на ближайший уик-энд.

По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 8 февраля, Уфу ждёт пасмурная погода. После долгих дней без осадков в городе пройдёт небольшой снегопад. В светлое время суток температура воздуха составит -8°C, к ночи этот показатель упадёт до -9°C.

Днём воскресенья, 9 февраля, столбики термометров покажут уже -3°C, поздним вечером измерительные приборы опустятся до отметки -5°C. По-прежнему ожидаются небольшой снег и пасмурная погода. Значительного усиления ветра синоптики сервиса уфимцам на выходных не сулят.

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