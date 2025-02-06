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Posted 6 февраля, 09:21

Published 6 февраля, 09:21

Modified 6 февраля, 09:29

Updated 6 февраля, 09:29

Мэр Уфы назвал свою зарплату

Мэр Уфы раскрыл тайну о своей зарплате

6 февраля 2025, 09:21
Фото: Администрация Уфы.

Мэр Уфы назвал свою зарплату

Ратмир Мавлиев назвал впечатляющую сумму на пресс-конференции в четверг, 6 февраля.

Она составляет четверть миллиона рублей. Два последних года о ней нельзя было узнать, так как декларация о доходах не была представлена в общем доступе. Все дело в новом законе — чиновники, которые выезжают на СВО, не должны предоставлять такую информацию.

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На пресс-конференции было задано и множество других вопросов. Например, Мавлиев заявил, что реконструкцию трамвайных сетей начнут в 2025 году. Из бюджета региона на это пойдёт ₽2 млрд. Документацию подготовят к концу года и работы начнутся. Также к сентябрю привезут 69 трамваев из Москвы, которые выйдут на маршруты сразу. На север столицы Башкирии с проектом реконструкции будут заходить в конце 2025 — начале 2026 года.

Кроме того мэр заявил, что власти обратились к инвестиционной программе для получения денег на крематорий. Сроки его возведения пока не уточняются.

В завершение пресс-конференции чиновник поблагодарил журналистов за «продуктивную и интересную беседу».

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