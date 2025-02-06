Мэр Уфы раскрыл тайну о своей зарплате

На пресс-конференции было задано и множество других вопросов. Например, Мавлиев заявил, что реконструкцию трамвайных сетей начнут в 2025 году. Из бюджета региона на это пойдёт ₽2 млрд. Документацию подготовят к концу года и работы начнутся. Также к сентябрю привезут 69 трамваев из Москвы, которые выйдут на маршруты сразу. На север столицы Башкирии с проектом реконструкции будут заходить в конце 2025 — начале 2026 года.