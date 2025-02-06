Мэр Уфы раскрыл тайну о своей зарплате

Posted 6 февраля, 09:21
Published 6 февраля, 09:21
Modified 6 февраля, 09:29
Updated 6 февраля, 09:29
Она составляет четверть миллиона рублей. Два последних года о ней нельзя было узнать, так как декларация о доходах не была представлена в общем доступе. Все дело в новом законе — чиновники, которые выезжают на СВО, не должны предоставлять такую информацию.
На пресс-конференции было задано и множество других вопросов. Например, Мавлиев заявил, что реконструкцию трамвайных сетей начнут в 2025 году. Из бюджета региона на это пойдёт ₽2 млрд. Документацию подготовят к концу года и работы начнутся. Также к сентябрю привезут 69 трамваев из Москвы, которые выйдут на маршруты сразу. На север столицы Башкирии с проектом реконструкции будут заходить в конце 2025 — начале 2026 года.
Кроме того мэр заявил, что власти обратились к инвестиционной программе для получения денег на крематорий. Сроки его возведения пока не уточняются.
В завершение пресс-конференции чиновник поблагодарил журналистов за «продуктивную и интересную беседу».