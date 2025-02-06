Лук и огурцы становятся деликатесами в Башкирии

Так, прибавили в цене за семидневку сильнее всего овощи. Стоимость репчатого лука дошла до ₽46,71 (+4,65%) за кг, свежих огурцов — до ₽264,05 (+4,5%), а капусты — до ₽44,38 (+2,44%). Килограмм картофеля теперь обойдётся в Башкортостане в ₽49,89 (+2,13%). В пределах 1-2% также прибавили в цене макароны, масло, гречка, бананы, яблоки, сметана и пшено.