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Posted 6 февраля, 10:26

Published 6 февраля, 10:26

Modified 6 февраля, 10:28

Updated 6 февраля, 10:28

Лошадь зубами сломала ногу ветеринару в Башкирии

Лошадь зубами сломала ногу ветеринару в Башкирии

6 февраля 2025, 10:26
Фото: mkset.ru.
Анекдотическое и травмирующее происшествие случилось в Атиково, сообщает в четверг, 6 февраля, ИА «Регнум».

В публикации указано, что изданию о случае рассказал собственный источник. Собеседник поведал, что происшествие имело место в деревне Атиково Бурзянского района Башкирии. Там расположено фермерское хозяйство. Фермер, разводящий лошадей, вызвал сотрудника местной ветеринарной станции для осмотра животных. На вызов прибыл 67-летний ветеринар. Он хотел помочь лошадям поправить их здоровье, но теперь ему долгое время придется заниматься собственным.

— Одна из лошадей напала на ветеринара. Она укусила его за ногу. В итоге, мужчину увезли в районную больницу с шоком, который был вызван укусом голени. Причем, лошади удалось не только прокусить мышцы, но и сломать своими зубами кость мужчине, — рассказал собеседник агентства.
Башкирскую лошадь засунули в пробирку
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Напомним, ранее Mkset сообщал о селекции башкирской породы лошадей с помощью биоинженерии.

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