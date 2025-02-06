Лошадь зубами сломала ногу ветеринару в Башкирии

В публикации указано, что изданию о случае рассказал собственный источник. Собеседник поведал, что происшествие имело место в деревне Атиково Бурзянского района Башкирии. Там расположено фермерское хозяйство. Фермер, разводящий лошадей, вызвал сотрудника местной ветеринарной станции для осмотра животных. На вызов прибыл 67-летний ветеринар. Он хотел помочь лошадям поправить их здоровье, но теперь ему долгое время придется заниматься собственным.