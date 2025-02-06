Лошадь зубами сломала ногу ветеринару в Башкирии

Posted 6 февраля, 10:26
Published 6 февраля, 10:26
Modified 6 февраля, 10:28
Updated 6 февраля, 10:28
В публикации указано, что изданию о случае рассказал собственный источник. Собеседник поведал, что происшествие имело место в деревне Атиково Бурзянского района Башкирии. Там расположено фермерское хозяйство. Фермер, разводящий лошадей, вызвал сотрудника местной ветеринарной станции для осмотра животных. На вызов прибыл 67-летний ветеринар. Он хотел помочь лошадям поправить их здоровье, но теперь ему долгое время придется заниматься собственным.
— Одна из лошадей напала на ветеринара. Она укусила его за ногу. В итоге, мужчину увезли в районную больницу с шоком, который был вызван укусом голени. Причем, лошади удалось не только прокусить мышцы, но и сломать своими зубами кость мужчине, — рассказал собеседник агентства.