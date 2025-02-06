Лифт смерти нашли в Уфе

Попавшие в беду нажали кнопку вызова диспетчера. Работник, как только понял, в чём дело, успел лишь скомандовать: «садитесь». Сам лифт в тот же момент рухнул. Утверждается, что кабина пролетела некоторое расстояние вниз с третьего этажа. В результате никто не пострадал, девушки отделались сильным испугом. Их позже вызволили сотрудники оперативных служб.