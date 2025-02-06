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Posted 6 февраля, 13:53

Published 6 февраля, 13:53

Modified 6 февраля, 14:03

Updated 6 февраля, 14:03

В Уфе рухнул лифт с людьми

Лифт смерти нашли в Уфе

6 февраля 2025, 13:53
Фото: 1MI.

В Уфе рухнул лифт с людьми

В столице Башкирии сорвалась в шахту кабина подъёмника жилого дома, кадры момента происшествия публикуют в четверг, 6 февраля, в местных Telegram-каналах.

Несчастный случай произошёл в одной из многоэтажек по Дуванскому бульвару. Три девушки пытались воспользоваться лифтом в подъезде, однако когда те вошли, кабина внезапно остановилась.

Попавшие в беду нажали кнопку вызова диспетчера. Работник, как только понял, в чём дело, успел лишь скомандовать: «садитесь». Сам лифт в тот же момент рухнул. Утверждается, что кабина пролетела некоторое расстояние вниз с третьего этажа. В результате никто не пострадал, девушки отделались сильным испугом. Их позже вызволили сотрудники оперативных служб.

Видео: Mash Batash / Telegram.
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