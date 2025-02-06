Лифт смерти нашли в Уфе

Posted 6 февраля, 13:53
Published 6 февраля, 13:53
Modified 6 февраля, 14:03
Updated 6 февраля, 14:03
Несчастный случай произошёл в одной из многоэтажек по Дуванскому бульвару. Три девушки пытались воспользоваться лифтом в подъезде, однако когда те вошли, кабина внезапно остановилась.
Попавшие в беду нажали кнопку вызова диспетчера. Работник, как только понял, в чём дело, успел лишь скомандовать: «садитесь». Сам лифт в тот же момент рухнул. Утверждается, что кабина пролетела некоторое расстояние вниз с третьего этажа. В результате никто не пострадал, девушки отделались сильным испугом. Их позже вызволили сотрудники оперативных служб.