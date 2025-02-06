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Posted 6 февраля, 18:32

Published 6 февраля, 18:32

Modified 6 февраля, 19:28

Updated 6 февраля, 19:28

Коллекторы отравили жизнь женщине из Башкирии

Коллекторы отравили жизнь женщине из Башкирии

6 февраля 2025, 18:32
Фото: Изображение Midjourney.
Специалисты по возврату просроченных задолженностей «довели до ручки» жительницу Нефтекамска, сообщили в четверг, 6 февраля, в башкортостанской службе судебных приставов.

Жертву прессинга, как рассказали правоохранители, не только традиционно осыпали звонками с требованием вернуть просрочку — коллекторы не стеснялись угрожать и наведываться к неплательщице.

Так, в какой-то момент вышибалы принялись запугивать дедушку своей жертвы. К старику пришли домой, рассказав, что скоро заберут его имущество, если внучка не станет платить по счетам.

В конце концов, женщина обратилась в правоохранительные органы. ООО «ПКО Крепость» — организацию, у которой нефтекамка брала в займы — привлекли к ответственности по административной статье о «Нарушении требований <…> о защите прав <…> лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», а именно — по первой части. Максимальное наказание за это правонарушение предполагает штраф в ₽500`000.

По данным RusProfile, ООО «ПКО Крепость» зарегистрировано в Элисте (Калмыкия) в 2021 году. Выручка организации за 2023 год составила ₽209 млн.

Видео: ГУФССП России по Республике Башкортостан.
Долги за ипотеку бьют рекорды в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о рекордном росте просроченных платежей за ипотеку среди клиентов банков из Башкирии.

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