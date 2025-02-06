Коллекторы отравили жизнь женщине из Башкирии

В конце концов, женщина обратилась в правоохранительные органы. ООО «ПКО Крепость» — организацию, у которой нефтекамка брала в займы — привлекли к ответственности по административной статье о «Нарушении требований <…> о защите прав <…> лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», а именно — по первой части. Максимальное наказание за это правонарушение предполагает штраф в ₽500`000.