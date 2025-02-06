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Posted 6 февраля, 07:44

Published 6 февраля, 07:44

Modified 6 февраля, 07:52

Updated 6 февраля, 07:52

Капитан «Салавата Юлаева» боится чихать

Капитан «Салавата Юлаева» боится чихать — почему

6 февраля 2025, 07:44
Фото: ХК «Салават Юлаев».

Капитан «Салавата Юлаева» боится чихать

Лидер именитого хоккейного клуба Григорий Панин рассказал болельщикам о сложностях восстановления после полученной на льду травмы, сообщает в четверг, 6 февраля, ХК «Салават Юлаев».

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин стал героем видеоролика, который посвящен его здоровью. Как известно, лидер «Салавата Юлаева» получил серьезную травму на игре с «Авангардом», которая проходила 29 января. Его госпитализировали в реанимацию прямо со льда игры, проходившей в Омске. Там Григорий Панин начал и продолжает лечение.

По словам спортсмена, восстановление идет постепенно — никто за рекордами скорости не гонится, так как важнее всего — качество. Хоккеист по рекомендации тренера «Салавата Юлаева» Адриана Вальво занимается по спецпрограмме, куда входят и разминки на велотренажере. Григорий Панин признается, что сложнее всего ему оказалось спать и чихать.

Врачи одобрили сон только на спине, ворочаться и удобно устраиваться на отдых в больничной койке запрещено. Еще хоккеисту пока страшно чихать: перенапряжение мышц корсета приносит боль.

— В остальном всё нормально, надеюсь восстановление пройдёт быстро.

Видео: ХК «Салават Юлаев».

Напомним, в четверг, 6 февраля, хоккеисты «Салавата Юлаева» на уфимском льду встретятся с «Нефтехимиком». Григорий Панин пока не принимает участие в играх в качестве спортсмена. На период восстановление он занял позицию на тренерском мостике и консультирует товарищей и руководителей.

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