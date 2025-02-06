Капитан «Салавата Юлаева» боится чихать — почему

По словам спортсмена, восстановление идет постепенно — никто за рекордами скорости не гонится, так как важнее всего — качество. Хоккеист по рекомендации тренера «Салавата Юлаева» Адриана Вальво занимается по спецпрограмме, куда входят и разминки на велотренажере. Григорий Панин признается, что сложнее всего ему оказалось спать и чихать.