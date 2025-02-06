Как вырастить лук из семян и получить щедрый урожай: секреты агрономов

Posted 6 февраля, 12:04
Published 6 февраля, 12:04
Modified 6 февраля, 12:07
Updated 6 февраля, 12:07
Выращивание лука с помощью семян, или как его называют на дачах — луком-чернушкой, — это не новинка для опытных дачников, но все же не так широко распространено среди начинающих. В отличие от традиционного способа — через севок (маленькие луковки), посев семян позволяет обойти несколько фаз роста и получить более крепкие растения. Однако такой подход требует внимательности и знания некоторых нюансов, чтобы избежать проблем с ростом и развитием.
— Лук через рассаду очень неприхотлив и прекрасно растет даже при недостаточном освещении. Главное — правильно подобрать время для посева и создать необходимые условия для роста. Этот способ даст такие же здоровые луковки, как и традиционный способ севка, и поможет избежать проблем с качеством посадочного материала, которые все чаще появляются на рынке, — говорит Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук в интервью «Новосибирск онлайн».
Если севок принято высаживать в определенные сроки, то посев семян лука имеет свои особенности. Наилучшие сроки для посева — с конца февраля до середины марта. Это связано с тем, что растениям нужно время для полноценного роста до того, как наступит время пересадки в открытый грунт. Агрономы рекомендуют ориентироваться на лунный календарь, который подскажет самые благоприятные дни. В 2025 году такие дни приходятся на 5, 6, 9, 10, 19, 20 февраля, а в марте — на 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18 и 19 числа.
Если посев осуществляется с целью получения рассады на следующий сезон, важно помнить, что переизбыток влаги и низкая температура могут отрицательно сказаться на росте. Лук не любит излишней сырости, поэтому на дне контейнера для рассады обязательно должен быть хороший дренаж.
Сорта лука могут значительно различаться по своим характеристикам. Среди наиболее популярных для посева через рассаду — «Эксибишен» и «Штуттгартер Ризен». Эти сорта дают крупные луковки — до 500 граммов. Те, кто предпочитает выращивать не такие большие луковки, могут обратить внимание на лук-шалот. Он, как правило, дает 3–8 головок на одну луковицу, с массой от 50 до 60 граммов.
Для тех, кто хочет экспериментировать, в числе востребованных сортов — «Ялтинский» (красный лук) и «Белый принц» (белый лук). Если же задача — вырастить лук для последующего использования в свежем виде, можно попробовать такие сорта, как «Коламбус» или «Хобот слона» для лука-порея.
Выбор контейнера и дренажа: для того чтобы лук развивался правильно, выбирайте высокий горшок, глубиной 10–15 см. Это важно, поскольку корневая система лука нуждается в свободном пространстве. На дне горшка обязательно должен быть дренаж — можно использовать керамзит или гальку, чтобы предотвратить застой воды и гниение корней.
Подготовка грунта: для посева можно взять любой рыхлый грунт, но желательно, чтобы он был обеззаражен. Пролейте его слабым раствором марганцовки, чтобы предотвратить развитие грибков. В грунте сделайте бороздки глубиной 1–1,5 см, расстояние между которыми должно составлять около 1 см. Также важно следить за тем, чтобы грунт был легким и хорошо удерживал влагу, что способствует равномерному прорастанию семян.
Посев семян: семена лука достаточно крупные, что упрощает процесс посева. Разложите их в бороздки, стараясь не переполнить контейнер. После того как семена окажутся в земле, аккуратно присыпьте их грунтом и накройте горшок пленкой. Поставьте контейнер в темное, но теплое место.
Уход за рассадой: важно поддерживать оптимальный уровень влажности — не допускайте пересыхания почвы, но и не переувлажняйте. Подкормки рассада лука в основном не требует, но если хотите получить крупные луковки, стоит заняться пикировкой. Это можно делать, когда растения достигнут высоты 10–15 см. Важно не забывать об обрезке перьев, чтобы лук не тратил силы на их рост.
Пересадка в открытый грунт
Как только пройдут последние заморозки и температура стабилизируется, можно начинать пересадку рассады в открытый грунт. Лук хорошо укореняется в прохладной, но не слишком холодной почве, поэтому не торопитесь с посадкой, если температура ниже –20 градусов.
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