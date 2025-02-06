Как вырастить лук из семян и получить щедрый урожай: секреты агрономов

Выбор контейнера и дренажа: для того чтобы лук развивался правильно, выбирайте высокий горшок, глубиной 10–15 см. Это важно, поскольку корневая система лука нуждается в свободном пространстве. На дне горшка обязательно должен быть дренаж — можно использовать керамзит или гальку, чтобы предотвратить застой воды и гниение корней.

Подготовка грунта: для посева можно взять любой рыхлый грунт, но желательно, чтобы он был обеззаражен. Пролейте его слабым раствором марганцовки, чтобы предотвратить развитие грибков. В грунте сделайте бороздки глубиной 1–1,5 см, расстояние между которыми должно составлять около 1 см. Также важно следить за тем, чтобы грунт был легким и хорошо удерживал влагу, что способствует равномерному прорастанию семян.

Посев семян: семена лука достаточно крупные, что упрощает процесс посева. Разложите их в бороздки, стараясь не переполнить контейнер. После того как семена окажутся в земле, аккуратно присыпьте их грунтом и накройте горшок пленкой. Поставьте контейнер в темное, но теплое место.

Уход за рассадой: важно поддерживать оптимальный уровень влажности — не допускайте пересыхания почвы, но и не переувлажняйте. Подкормки рассада лука в основном не требует, но если хотите получить крупные луковки, стоит заняться пикировкой. Это можно делать, когда растения достигнут высоты 10–15 см. Важно не забывать об обрезке перьев, чтобы лук не тратил силы на их рост.