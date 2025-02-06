Халяль и шаурму выгоняют из Уфы

Posted 6 февраля, 08:38
Published 6 февраля, 08:38
Modified 6 февраля, 08:40
Updated 6 февраля, 08:40
Уфимские чиновники продолжают приводить в порядок городские улицы. Так, в Кировском районе прошёл очередной рейд по «нелегалам». Сотрудники управы, гуляя по зимним пейзажам, искали незаконно установленные торговые павильоны и находили такие. Причем, улов на этот раз оказался очень «питательным».
Под ковш экскаватора или кран эвакуатора попадут сразу три ларька-нелегала. Среди них — две точки фастфуда. Первая предлагала уфимцам и гостям города попробовать питерскую шаурму, вторая торговала под громким названием «Халяль — и точка». Павильоны работали без разрешительной на то документации. Владельцам торговых помещений выдали предписания на демонтаж. Если собственники не заберут свои киоски в течение 10 дней, то это сделает мэрия. Позже всю сумму за услуги по сносу и хранению взыщут через суд с собственников павильонов.
— Предписание о сносе было выдано владельцам незаконных торговых павильонов (НТО) по улицам Мубарякова, Аксакова, Авроры и Бакалинской. Рейды по выявлению незаконных объектов проводятся на постоянной основе, — отметили в администрации Кировского района.