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Posted 6 февраля, 08:38

Published 6 февраля, 08:38

Modified 6 февраля, 08:40

Updated 6 февраля, 08:40

Киоски фастфуда снесут в Уфе

Халяль и шаурму выгоняют из Уфы

6 февраля 2025, 08:38
Фото: mkset.ru.

Киоски фастфуда снесут в Уфе

В столице Башкирии демонтируют незаконно установленные точки продажи фастфуда, сообщает в четверг, 6 февраля, администрация Кировского района Уфы.
Фото: администрация Кировского района Уфы

Уфимские чиновники продолжают приводить в порядок городские улицы. Так, в Кировском районе прошёл очередной рейд по «нелегалам». Сотрудники управы, гуляя по зимним пейзажам, искали незаконно установленные торговые павильоны и находили такие. Причем, улов на этот раз оказался очень «питательным».

Под ковш экскаватора или кран эвакуатора попадут сразу три ларька-нелегала. Среди них — две точки фастфуда. Первая предлагала уфимцам и гостям города попробовать питерскую шаурму, вторая торговала под громким названием «Халяль — и точка». Павильоны работали без разрешительной на то документации. Владельцам торговых помещений выдали предписания на демонтаж. Если собственники не заберут свои киоски в течение 10 дней, то это сделает мэрия. Позже всю сумму за услуги по сносу и хранению взыщут через суд с собственников павильонов.

— Предписание о сносе было выдано владельцам незаконных торговых павильонов (НТО) по улицам Мубарякова, Аксакова, Авроры и Бакалинской. Рейды по выявлению незаконных объектов проводятся на постоянной основе, — отметили в администрации Кировского района.
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