Халяль и шаурму выгоняют из Уфы

Под ковш экскаватора или кран эвакуатора попадут сразу три ларька-нелегала. Среди них — две точки фастфуда. Первая предлагала уфимцам и гостям города попробовать питерскую шаурму, вторая торговала под громким названием «Халяль — и точка». Павильоны работали без разрешительной на то документации. Владельцам торговых помещений выдали предписания на демонтаж. Если собственники не заберут свои киоски в течение 10 дней, то это сделает мэрия. Позже всю сумму за услуги по сносу и хранению взыщут через суд с собственников павильонов.