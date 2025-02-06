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Posted 6 февраля, 18:43

Published 6 февраля, 18:43

Modified 6 февраля, 19:09

Updated 6 февраля, 19:09

Радий Хабиров и Александр Лукашенко в декабре 2021 года.

Хабиров улетел к Лукашенко

6 февраля 2025, 18:43
Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан. Радий Хабиров и Александр Лукашенко в декабре 2021 года.

Глава Башкирии прилетел в Беларусь

Глава Башкортостана Радий Хабиров нанёс визит в Республику Беларусь, об этом руководитель российского региона отчитался на своих ресурсах вечером четверга, 6 февраля.

В рамках рабочей поездки, как рассказал Хабиров, он собирается увидеться с руководством союзного государства. На повестке у чиновников будут стоять совместные проекты как в сфере производства, так и в сферах культуры, а также туризма.

Не обошлось в публикации главы региона Радия Хабирова и без обязательных упоминаний о важности партнёрства Башкирии с Беларусью.

— Всегда говорю, что это главный наш внешнеэкономический партнер. У нас многое получается, — резюмировал глава Башкортостана.
Фото: Радий Хабиров / Telegram
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Для Хабирова эта командировка стала уже второй на неделе. Как сообщал Mkset, ранее свой визит глава Башкортостана нанёс в Баймак.

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