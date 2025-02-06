Хабиров улетел к Лукашенко

Posted 6 февраля, 18:43
Published 6 февраля, 18:43
Modified 6 февраля, 19:09
Updated 6 февраля, 19:09
В рамках рабочей поездки, как рассказал Хабиров, он собирается увидеться с руководством союзного государства. На повестке у чиновников будут стоять совместные проекты как в сфере производства, так и в сферах культуры, а также туризма.
Не обошлось в публикации главы региона Радия Хабирова и без обязательных упоминаний о важности партнёрства Башкирии с Беларусью.
— Всегда говорю, что это главный наш внешнеэкономический партнер. У нас многое получается, — резюмировал глава Башкортостана.
Для Хабирова эта командировка стала уже второй на неделе. Как сообщал Mkset, ранее свой визит глава Башкортостана нанёс в Баймак.