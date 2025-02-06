Ефимов: В Пресненском районе по КРТ построят 200 тыс. кв. м деловой недвижимости

Posted 6 февраля, 12:25
Published 6 февраля, 12:25
Modified 6 февраля, 12:25
Updated 6 февраля, 12:25
Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте правительства Москвы.
Ефимов сообщил, что речь идёт об участках общей площадью 2,43 гектара, расположенных по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32а. Здесь планируется возвести около 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 6,2 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать 15,3 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщает портал mos.ru.
Эти участки находятся в непосредственной близости от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о том, какая инфраструктура будет создана здесь в результате реорганизации.
Он отметил, что, согласно проекту решения, на данном участке будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся магазины, отделения банков, кафе, рестораны, аптеки и фитнес-центры. Рядом появится многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.
Программа комплексного развития территорий направлена на создание многофункциональных городских кварталов. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жильё и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведётся по поручению главы города Сергея Собянина.