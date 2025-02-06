Ефимов: В Пресненском районе по КРТ построят 200 тыс. кв. м деловой недвижимости

Программа комплексного развития территорий направлена на создание многофункциональных городских кварталов. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жильё и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведётся по поручению главы города Сергея Собянина.