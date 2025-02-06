ДТП класса Luxe произошло в Башкирии

Posted 6 февраля, 07:27
Published 6 февраля, 07:27
Modified 6 февраля, 08:13
Updated 6 февраля, 08:13
Авария с участием дорогих иномарок произошла в ночь со среды, 5 февраля, на четверг, 6 февраля, в районе улиц Мост БЖД и Блюхера в городе Белорецк в Республике Башкортостан. Очевидцы сообщили службе 112 о том, что там друг в друга влетели два легковых автомобиля. Приехавшие медики и спасатели были обескуражены: иномарки превратились в две смятые жестяные банки. Казалось бы, в такой аварии выживших быть не может. Но, участники ДТП родились, как говорится, в рубашке.
Уже установлено, что на ночной дороге друг в друга врезались Ford Mustang и Hyundai Creta. Иномарками управляли молодые мужчины. За рулём Ford Mustang был 31-летний житель Белорецка, а Hyundai Creta управлял 22-летний водитель. Судя по состоянию их иномарок, мужчины гнали по ночному городу на высокой скорости.
— Освидетельствование водителей показало, что они оба находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан.
Иномарки смяло так, что водителей и пассажиров пришлось вырезать из иномарок. Водитель Ford Mustang отделался парой ссадин и легким испугом, а вот его 27-летнему пассажиру пришлось обратиться к врачам. Кроме того, в больницу срочно увезли водителя Hyundai Creta и его 16-летнего пассажира.
Напомним, 5 февраля в Уфе произошло ДТП — кроссовер сбил пешехода. Тот после падения набросился с кулаками на водителя.