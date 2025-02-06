ДТП класса Luxe произошло в Башкирии

Авария с участием дорогих иномарок произошла в ночь со среды, 5 февраля, на четверг, 6 февраля, в районе улиц Мост БЖД и Блюхера в городе Белорецк в Республике Башкортостан. Очевидцы сообщили службе 112 о том, что там друг в друга влетели два легковых автомобиля. Приехавшие медики и спасатели были обескуражены: иномарки превратились в две смятые жестяные банки. Казалось бы, в такой аварии выживших быть не может. Но, участники ДТП родились, как говорится, в рубашке.