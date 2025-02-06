Допрыгались до суда: дело о батуте вылилось в миллионный иск в Уфе

Posted 6 февраля, 10:37
Published 6 февраля, 10:37
Modified 6 февраля, 10:40
Updated 6 февраля, 10:40
Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в материальном споре владельца батутного центра и матери пострадавшего там мальчика. Несчастный случай с девятилетним уфимцем произошёл почти год назад, в январе 2024 года. Тогда на ребёнка упал сотрудник батутного центра Wow Park, который расположен в ТЦ Ultra в Уфе. Ребёнок получил травму ноги. Его госпитализировали. Оказалось, что у мальчика травма голени. Врачи оценили ее нанёсшую здоровью ребенка вред средней тяжести.
Мать пострадавшего гостя батутного центра заявила гражданский иск на владельца Wow Park. Она потребовала от бизнеса ₽1 млн в качестве компенсации морального вред. Бизнес оценил моральный вред из-за травмы голени куда дешевле — всего в ₽7`700. Суд пришёл к выводу, что семья пострадавшего в батутном центре ребенка должна получить ₽105`000. Впрочем, стороны процесса могут обжаловать это решение.
Заметим, что травмы на батуте в Башкирии — не редкость. Так, в декабре 2024 года до больничной койки допрыгалась 9-летняя девочка.