Допрыгались до суда: дело о батуте вылилось в миллионный иск в Уфе

Октябрьский районный суд Уфы поставил точку в материальном споре владельца батутного центра и матери пострадавшего там мальчика. Несчастный случай с девятилетним уфимцем произошёл почти год назад, в январе 2024 года. Тогда на ребёнка упал сотрудник батутного центра Wow Park, который расположен в ТЦ Ultra в Уфе. Ребёнок получил травму ноги. Его госпитализировали. Оказалось, что у мальчика травма голени. Врачи оценили ее нанёсшую здоровью ребенка вред средней тяжести.