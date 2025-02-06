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Posted 6 февраля, 12:24

Published 6 февраля, 12:24

Modified 6 февраля, 12:48

Updated 6 февраля, 12:48

Доноры в Башкирии получат ₽18`207

Донорам в Башкирии пообещали солидные выплаты

6 февраля 2025, 12:24
Фото: 1MI.

Доноры в Башкирии получат ₽18`207

В Республике Башкортостан в этом году доноры, награждённые значком и имеющие звание «Почётный донор России», получат ₽18`207 рубля до 1 апреля, сообщила глава регионального Минтруда Ленара Иванова.

Всего в Башкирии 11 244 таких жителей. Одна из них — сотрудница центра соцподдержки в Нефтекамске Гульнара Сабурова. Она уже более десяти лет сдаёт кровь, внося значительный вклад в спасение жизней других людей. Ее профессиональная деятельность также сосредоточена на помощи окружающим: она занимается оформлением выплат, льгот и поддержкой. Женщина стала настоящим примером для коллег, вдохновляя их на участие в донорстве и демонстрируя, что это не только достойно, но и полезно для здоровья. В скором времени в Нефтекамском филиале центра соцподдержки доноров станет больше.

Донорство позволяет людям, страдающим от различных заболеваний или попавшим в трудные ситуации, получить необходимую медицинскую помощь. Сдача крови — это не только способ помочь, но и возможность заботиться о своем здоровье, так как регулярное донорство способствует обновлению клеток в организме.

Ранее сообщалось ещё об одном виде выплат и пособий, но речь шла не о донорах. Кому они положены, вы можете прочитать здесь.

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