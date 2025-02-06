Донорам в Башкирии пообещали солидные выплаты

Всего в Башкирии 11 244 таких жителей. Одна из них — сотрудница центра соцподдержки в Нефтекамске Гульнара Сабурова. Она уже более десяти лет сдаёт кровь, внося значительный вклад в спасение жизней других людей. Ее профессиональная деятельность также сосредоточена на помощи окружающим: она занимается оформлением выплат, льгот и поддержкой. Женщина стала настоящим примером для коллег, вдохновляя их на участие в донорстве и демонстрируя, что это не только достойно, но и полезно для здоровья. В скором времени в Нефтекамском филиале центра соцподдержки доноров станет больше.