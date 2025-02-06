Донорам в Башкирии пообещали солидные выплаты

Posted 6 февраля, 12:24
Published 6 февраля, 12:24
Modified 6 февраля, 12:48
Updated 6 февраля, 12:48
Всего в Башкирии 11 244 таких жителей. Одна из них — сотрудница центра соцподдержки в Нефтекамске Гульнара Сабурова. Она уже более десяти лет сдаёт кровь, внося значительный вклад в спасение жизней других людей. Ее профессиональная деятельность также сосредоточена на помощи окружающим: она занимается оформлением выплат, льгот и поддержкой. Женщина стала настоящим примером для коллег, вдохновляя их на участие в донорстве и демонстрируя, что это не только достойно, но и полезно для здоровья. В скором времени в Нефтекамском филиале центра соцподдержки доноров станет больше.
Донорство позволяет людям, страдающим от различных заболеваний или попавшим в трудные ситуации, получить необходимую медицинскую помощь. Сдача крови — это не только способ помочь, но и возможность заботиться о своем здоровье, так как регулярное донорство способствует обновлению клеток в организме.
Ранее сообщалось ещё об одном виде выплат и пособий, но речь шла не о донорах. Кому они положены, вы можете прочитать здесь.