Детей отправили в СИЗО за сожжение имперского флага

Как стало известно Mkset от Следкома, двое участвовавших в акции были задержаны. Ими оказались студенты одного из уфимских колледжей. Одному из них — всего 16 лет, второму — 17. На молодых людей были заведены дела об участии в экстремистской деятельности, а также вандализме, совершённом на почве политической ненависти. Вторая часть обвинения относится к ещё одному раскрытому эпизоду — подростки нанесли несколько граффити «националистического содержания» в селе Старосубхангулово Бурзянского района.