Детей отправили в СИЗО за сожжение имперского флага

Posted 6 февраля, 15:24
Published 6 февраля, 15:24
Modified 6 февраля, 17:59
Updated 6 февраля, 17:59
Напомним, в начале января 2025 года Telegram-каналы растиражировали кадры за анонимным авторством, на которых неизвестные в Бурзянском района Республики Башкортостан поливают горючей жидкостью исторический российский флаг, установленный на некоторое время государственным в XIX веке — с гербом имперских времён и надписью «С нами Бог». Судя по всему, не понравился он авторам ролика своей популярностью в среде русских националистов.
Вскоре после того, как кадры попали в Сеть, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал завести по факту случившегося уголовное дело. Правоохранители усмотрели в ролике признаки разжигания межнациональной розни.
Как стало известно Mkset от Следкома, двое участвовавших в акции были задержаны. Ими оказались студенты одного из уфимских колледжей. Одному из них — всего 16 лет, второму — 17. На молодых людей были заведены дела об участии в экстремистской деятельности, а также вандализме, совершённом на почве политической ненависти. Вторая часть обвинения относится к ещё одному раскрытому эпизоду — подростки нанесли несколько граффити «националистического содержания» в селе Старосубхангулово Бурзянского района.
В СК также заявили, что акции были не простым порывом радикальной молодёжи, а «действиями в интересах экстремистской организации». Её название следователи не уточнили, однако в СМИ ранее всплывала информация, якобы относились парни к запрещённому в РФ «Башкорту».
— В настоящее время с обвиняемыми проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили Mkset в Следкоме.
Ранее Mkset сообщал о том, что жителя Башкирии арестовали по обвинению в попытке вступить в армию Украины.