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Posted 6 февраля, 15:24

Published 6 февраля, 15:24

Modified 6 февраля, 17:59

Updated 6 февраля, 17:59

В Башкирии завели уголовное дело за сожжение флага Российской империи

Детей отправили в СИЗО за сожжение имперского флага

6 февраля 2025, 15:24
Фото: Честный репортаж / Telegram.

В Башкирии завели уголовное дело за сожжение флага Российской империи

Двоих студентов из Уфы задержали за надругательство над чёрно-жёлто-белым триколором, сообщили Mkset в четверг, 6 февраля, в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, в начале января 2025 года Telegram-каналы растиражировали кадры за анонимным авторством, на которых неизвестные в Бурзянском района Республики Башкортостан поливают горючей жидкостью исторический российский флаг, установленный на некоторое время государственным в XIX веке — с гербом имперских времён и надписью «С нами Бог». Судя по всему, не понравился он авторам ролика своей популярностью в среде русских националистов.

Вскоре после того, как кадры попали в Сеть, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал завести по факту случившегося уголовное дело. Правоохранители усмотрели в ролике признаки разжигания межнациональной розни.

Как стало известно Mkset от Следкома, двое участвовавших в акции были задержаны. Ими оказались студенты одного из уфимских колледжей. Одному из них — всего 16 лет, второму — 17. На молодых людей были заведены дела об участии в экстремистской деятельности, а также вандализме, совершённом на почве политической ненависти. Вторая часть обвинения относится к ещё одному раскрытому эпизоду — подростки нанесли несколько граффити «националистического содержания» в селе Старосубхангулово Бурзянского района.

В СК также заявили, что акции были не простым порывом радикальной молодёжи, а «действиями в интересах экстремистской организации». Её название следователи не уточнили, однако в СМИ ранее всплывала информация, якобы относились парни к запрещённому в РФ «Башкорту».

— В настоящее время с обвиняемыми проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили Mkset в Следкоме.
Видео: Честный репортаж / Telegram.
Житель Башкирии собирался воевать за Украину
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Ранее Mkset сообщал о том, что жителя Башкирии арестовали по обвинению в попытке вступить в армию Украины.

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