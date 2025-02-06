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Posted 6 февраля, 09:42

Published 6 февраля, 09:42

Modified 6 февраля, 11:48

Updated 6 февраля, 11:48

Беременным в Башкирии платят по ₽5`673 в день

Уфимские декретницы получают колоссальное ежедневное содержание

6 февраля 2025, 09:42
Фото: 1MI.

Беременным в Башкирии платят по ₽5`673 в день

В Республике Башкортостан повышены размеры ряда пособий, сообщает региональный Соцфонд в четверг, 6 февраля.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности достигла ₽5`673 в день. Для этого у будущей матери должен быть солидный трудовой стаж и ежемесячный официальный доход. Все эти нюансы должны быть подтверждены документально. Так как размер декретных выплат основан именно на них.

Фото: Соцфонд РБ

Размер максимального пособия по беременности и родам при продолжительности больничного в 140 дней также повышен до ₽794`000. Минимальный размер при аналогичной продолжительности равен ₽118`778. Такое пособие по беременности получают чаще всего безработные и вообще никогда не работавшие беременные женщины.

Отметим, что пособие по беременности — это финансовая поддержка, предоставляемая женщинам в период ожидания ребенка. Оно помогает покрыть расходы, связанные с беременностью и подготовкой к родам. В большинстве стран пособие предоставляется как часть социальной защиты и направлено на поддержку будущих матерей, чтобы они могли сосредоточиться на своем здоровье и здоровье ребенка.

Ранее сообщалось, что в России проиндексировали многие соцвыплат и пособия. Насколько они выросли, вы можете прочитать здесь. Речь идёт о пенсиях, маткапитале, детских пособиях и много другом.

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