Уфимские декретницы получают колоссальное ежедневное содержание

Размер максимального пособия по беременности и родам при продолжительности больничного в 140 дней также повышен до ₽794`000. Минимальный размер при аналогичной продолжительности равен ₽118`778. Такое пособие по беременности получают чаще всего безработные и вообще никогда не работавшие беременные женщины.



Отметим, что пособие по беременности — это финансовая поддержка, предоставляемая женщинам в период ожидания ребенка. Оно помогает покрыть расходы, связанные с беременностью и подготовкой к родам. В большинстве стран пособие предоставляется как часть социальной защиты и направлено на поддержку будущих матерей, чтобы они могли сосредоточиться на своем здоровье и здоровье ребенка.