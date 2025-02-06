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Posted 6 февраля, 06:14

Published 6 февраля, 06:14

Modified 6 февраля, 08:07

Updated 6 февраля, 08:07

Учёные и власти занялись геномом башкирской лошади

Башкирскую лошадь засунули в пробирку

6 февраля 2025, 06:14
Фото: 1MI.

Учёные и власти занялись геномом башкирской лошади

В Уфе в УФИЦ РАН презентовали инициативу под названием «Геном башкирской лошади», сообщается на сайте главы Башкирии в четверг, 6 февраля.

Данный проект направлен на сохранение башкирской лошади и модернизацию селекционной деятельности в сфере животноводства. Уже начата работа по созданию биобанка ДНК, собраны образцы, проведены другие подготовительные работы.

В ходе обсуждения глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал идеи ученых, подчеркивая значимость указанной инициативы для региона.

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Он отметил, что бюджеты на неё уже утверждены.

Кстати, башкирская лошадь является гордостью РБ. Она была сформирована в степных и горных районах региона. Порода славится своей выносливостью. Также знаменательным является тот факт, что она использовалась в Отечественной войне 1812 года.

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