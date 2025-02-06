Башкирскую лошадь засунули в пробирку

Posted 6 февраля, 06:14
Published 6 февраля, 06:14
Modified 6 февраля, 08:07
Updated 6 февраля, 08:07
Данный проект направлен на сохранение башкирской лошади и модернизацию селекционной деятельности в сфере животноводства. Уже начата работа по созданию биобанка ДНК, собраны образцы, проведены другие подготовительные работы.
В ходе обсуждения глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал идеи ученых, подчеркивая значимость указанной инициативы для региона.
Он отметил, что бюджеты на неё уже утверждены.
Кстати, башкирская лошадь является гордостью РБ. Она была сформирована в степных и горных районах региона. Порода славится своей выносливостью. Также знаменательным является тот факт, что она использовалась в Отечественной войне 1812 года.