Башкирия сместила границы

Так, границы населённого пункта Устье-Бассы пересекают районы, в которых находятся Бакалдинский и Тавакачевский сельские поселения. Это создает не только правовые нарушения, но и препятствует ведению бизнеса. На примере Устье-Бассы видно, что в связи с этим невозможно организовать выделение участков для ИЖС, несмотря на наличие спроса со стороны граждан. Исправление несоответствий в границах может способствовать более быстрому решению вопросов с жильём.