Башкирия сместила границы

Posted 6 февраля, 06:40
Published 6 февраля, 06:40
Modified 6 февраля, 08:06
Updated 6 февраля, 08:06
Спикер Курултая Константин Толкачев сообщил, что координаты, указанные в документе, должны точно отражать реальную ситуацию. Поэтому его пришлось подвергнуть правкам.
Так, границы населённого пункта Устье-Бассы пересекают районы, в которых находятся Бакалдинский и Тавакачевский сельские поселения. Это создает не только правовые нарушения, но и препятствует ведению бизнеса. На примере Устье-Бассы видно, что в связи с этим невозможно организовать выделение участков для ИЖС, несмотря на наличие спроса со стороны граждан. Исправление несоответствий в границах может способствовать более быстрому решению вопросов с жильём.
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