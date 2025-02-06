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Posted 6 февраля, 06:40

Published 6 февраля, 06:40

Modified 6 февраля, 08:06

Updated 6 февраля, 08:06

В Башкирии изменились границы

Башкирия сместила границы

6 февраля 2025, 06:40
Фото: 1MI.

В Башкирии изменились границы

В Архангельском районе проведены изменения в границах нескольких муниципалитетов, сообщает Госсобрание РБ в четверг, 6 февраля.

Спикер Курултая Константин Толкачев сообщил, что координаты, указанные в документе, должны точно отражать реальную ситуацию. Поэтому его пришлось подвергнуть правкам.

Так, границы населённого пункта Устье-Бассы пересекают районы, в которых находятся Бакалдинский и Тавакачевский сельские поселения. Это создает не только правовые нарушения, но и препятствует ведению бизнеса. На примере Устье-Бассы видно, что в связи с этим невозможно организовать выделение участков для ИЖС, несмотря на наличие спроса со стороны граждан. Исправление несоответствий в границах может способствовать более быстрому решению вопросов с жильём.

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