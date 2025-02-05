Знаменитый педагог скончалась в Уфе

Posted 5 февраля, 05:14
Published 5 февраля, 05:14
Modified 5 февраля, 08:11
Updated 5 февраля, 08:11
— Людмила Николаевна навсегда останется в нашей памяти как талантливый уважаемый музыковед, профессионал своего дела, яркая творческая личность. Светлая память прекрасному человеку, — говорится в сообщении, где уточняется, что известная уфимка скончалась 31 января.
Также Людмила Шаймухаметова являлась профессором, доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств России и Башкирии и главредом двух журналов.
— Царствие небесное! Какой необыкновенной была Людмила Николаевна! Глубина знаний, доброта, преданность профессии. Как так?! Почему уходят лучшие?! море слёз… — написала в комментариях под постом Татьяна А.
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе скончалась почетный работник образования Светлана Стрелкова.