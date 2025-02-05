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Posted 5 февраля, 05:14

Published 5 февраля, 05:14

Modified 5 февраля, 08:11

Updated 5 февраля, 08:11

Уфа потеряла великого педагога и музыковеда

Знаменитый педагог скончалась в Уфе

5 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI.

Уфа потеряла великого педагога и музыковеда

Людмила Шаймухаметова — российский музыковед и педагог — скончалась в возрасте 73 лет, сообщает пост на ее странице во «ВКонтакте» в среду, 5 февраля.
— Людмила Николаевна навсегда останется в нашей памяти как талантливый уважаемый музыковед, профессионал своего дела, яркая творческая личность. Светлая память прекрасному человеку, — говорится в сообщении, где уточняется, что известная уфимка скончалась 31 января.

Фото: С личной страницы во «ВКонтакте» Людмилы Шаймухаметовой

Также Людмила Шаймухаметова являлась профессором, доктором искусствоведения, заслуженным деятелем искусств России и Башкирии и главредом двух журналов.

— Царствие небесное! Какой необыкновенной была Людмила Николаевна! Глубина знаний, доброта, преданность профессии. Как так?! Почему уходят лучшие?! море слёз… — написала в комментариях под постом Татьяна А.

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе скончалась почетный работник образования Светлана Стрелкова.

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