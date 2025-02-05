В Башкирии наступила засуха

Posted 5 февраля, 03:50
Published 5 февраля, 03:50
Modified 5 февраля, 09:38
Updated 5 февраля, 09:38
Власти попросили местных жителей сделать запас воды или пополнить его запасы жители в водоразборных колонках, которых в городе 260.Отмечается, что специалисты проводят работы для нормализации уровня воды в скважинах.
В случае проблем с водоснабжением можно позвонить на «горячую линию»: 3-41-59.
— Живу на 5 этаже, воды нет практически совсем, газовая колонка даже на минимальном режиме держит температуру 60 градусов, при включении холодной воды, колонка гаснет! Ни умыться, ни посуду помыть дома невозможно, — написал Степан П.
— Издевательство — ни воды, ни отопления, — пишет Марина М.
Напомним, что во вторник, 4 февраля, из-за аварии в Уфе без холодной воды остались 195 частных домов.