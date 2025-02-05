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Posted 5 февраля, 03:50

Published 5 февраля, 03:50

Modified 5 февраля, 09:38

Updated 5 февраля, 09:38

В Башкирии наступила засуха

В Башкирии наступила засуха

5 февраля 2025, 03:50
Фото: 1MI.
Из-за уменьшения количества воды в Катайском водозаборе в Белорецке снижен напор подачи холодного водоснабжения, сообщает администрация района в среду, 5 февраля.

Власти попросили местных жителей сделать запас воды или пополнить его запасы жители в водоразборных колонках, которых в городе 260.Отмечается, что специалисты проводят работы для нормализации уровня воды в скважинах.

В случае проблем с водоснабжением можно позвонить на «горячую линию»: 3-41-59.

Уфе устроят коммунальный ад
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— Живу на 5 этаже, воды нет практически совсем, газовая колонка даже на минимальном режиме держит температуру 60 градусов, при включении холодной воды, колонка гаснет! Ни умыться, ни посуду помыть дома невозможно, — написал Степан П.

— Издевательство — ни воды, ни отопления, — пишет Марина М.

Напомним, что во вторник, 4 февраля, из-за аварии в Уфе без холодной воды остались 195 частных домов.

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