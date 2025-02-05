Женщинам Башкирии раздали ₽165 млрд

По замыслу государства материнский капитал призван простимулировать желание рожать больше детей. С 1 февраля 2025 года за появление на свет первого ребенка матери заплатят ₽690 266, 95. Кроме того, ₽912 162,09 можно будет получить от государства, если вы решите родить или усыновить второго ребенка, но есть одно условие. Такая серьезная сумма полагается только тем, кто ничего не получал на первого малыша. Если маткапитал уже был однажды получен, то сумма на второго ребенка составит ₽221 895,14.