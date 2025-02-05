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Posted 5 февраля, 05:05

Published 5 февраля, 05:05

Modified 5 февраля, 08:23

Updated 5 февраля, 08:23

Женщинам Башкирии раздали ₽165 млрд

Женщинам Башкирии раздали ₽165 млрд

5 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.
Эти деньги они получили в рамках действия программы материнского капитала, сообщили пресс-службе отделения Социального фонда России по РБ в среду, 5 февраля.

По данным специалистов Соцфонда, программа «Материнского капитала» начала действовать в 2007 году. С тех пор, за 18 лет, более трехсот тысяч семей получили 442`361 сертификат на ₽165,4 млрд.

По замыслу государства материнский капитал призван простимулировать желание рожать больше детей. С 1 февраля 2025 года за появление на свет первого ребенка матери заплатят ₽690 266, 95. Кроме того, ₽912 162,09 можно будет получить от государства, если вы решите родить или усыновить второго ребенка, но есть одно условие. Такая серьезная сумма полагается только тем, кто ничего не получал на первого малыша. Если маткапитал уже был однажды получен, то сумма на второго ребенка составит ₽221 895,14.

Остатки маткапитала раздают в Башкирии
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Специалисты подчеркивают, что подобная мера приносит результат. По количеству выданных сертификатов отмечается, что люди стали рожать больше.

Несмотря на это российские политики и депутаты Госдумы с каждым месяцем предлагают введение сомнительных законодательных инициатив. Из последних — это введение налога на бездетность и штраф за пропаганду чайлдфри.

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