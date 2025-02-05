Жар-Птица пролетела над Башкирией

Как бы то ни было, но по словам психологов, способностью видеть в облаках каких-то персонажей или животных обладают все люди в детском и подростковом возрасте. Однако со временем это проходит. А те взрослые, кто еще замечает необычное в небе и в природе вокруг себя, сохранили в себе творческую и любознательную натуру, благодаря которой им легче преодолевать жизненные трудности.