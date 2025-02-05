Жар-Птица пролетела над Башкирией

Posted 5 февраля, 03:59
Published 5 февраля, 03:59
Modified 5 февраля, 08:50
Updated 5 февраля, 08:50
По словам местного жителя, облако напомнило ему Жар-Птицу из народных сказок. Читатели паблика, в котором автор опубликовал свой снимок, разделились. Некоторые сказали, что видят в природном явлении лебедя, другие рассказали, что фото напоминает картинку с голубями мира, третьи вообще увидели в воздухе китайского дракона.
Как бы то ни было, но по словам психологов, способностью видеть в облаках каких-то персонажей или животных обладают все люди в детском и подростковом возрасте. Однако со временем это проходит. А те взрослые, кто еще замечает необычное в небе и в природе вокруг себя, сохранили в себе творческую и любознательную натуру, благодаря которой им легче преодолевать жизненные трудности.