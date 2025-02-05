mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 03:59

Published 5 февраля, 03:59

Modified 5 февраля, 08:50

Updated 5 февраля, 08:50

Необычные облака появились в Башкирии

Жар-Птица пролетела над Башкирией

5 февраля 2025, 03:59
Фото: Урал Мурдашев.

Необычные облака появились в Башкирии

Урал Мурдашев из селя Янгантау запечатлел облако в виде сказочной птицы в среду, 5 февраля.

По словам местного жителя, облако напомнило ему Жар-Птицу из народных сказок. Читатели паблика, в котором автор опубликовал свой снимок, разделились. Некоторые сказали, что видят в природном явлении лебедя, другие рассказали, что фото напоминает картинку с голубями мира, третьи вообще увидели в воздухе китайского дракона.

Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан
Узнать подробнее

Как бы то ни было, но по словам психологов, способностью видеть в облаках каких-то персонажей или животных обладают все люди в детском и подростковом возрасте. Однако со временем это проходит. А те взрослые, кто еще замечает необычное в небе и в природе вокруг себя, сохранили в себе творческую и любознательную натуру, благодаря которой им легче преодолевать жизненные трудности.

Читайте также:
Глава Башкирии дал зимнюю загадкуПрием у психолога — дань моде, признак слабости или интеллекта?На повестке Хабирова: отряды студентов, беспомощные старики, непривлекательный туризм
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Психология#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Люди#Кумертау#Природа#Белебей#Мелеуз#Янаул#Облака#Детство#Творчество#Необычные облака#Жар-Птица#Урал Мурдашев#Сказки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика