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Posted 5 февраля, 11:54

Published 5 февраля, 11:54

Modified 5 февраля, 13:31

Updated 5 февраля, 13:31

В Уфе закрыли выезд на трассу М5

«Лазейку» на трассу М5 в Уфе прикрыли для водителей

5 февраля 2025, 11:54
Фото: Администрация Октябрьского района Уфы.

В Уфе закрыли выезд на трассу М5

В столице Башкортостана закрыли съезд и выезд с трассы М5 на улицу Пригородную, сообщает администрация Октябрьского района города в среду, 5 февраля.

Сообщается, что он не был оборудован полосой разгона, что могло закончиться трагическими ДТП.

Отметим, что данная улица и теперь уже закрытый съезд находятся в Жилино в районе развязки Нагаевского шоссе и федеральной трассы М5. Улица Пригородная пересекала трассу через данный проезд, создавая аварийные ситуации. Теперь, судя по фото, там повесили «кирпич» и не пускают машины. Однако, существует другой — более безопасный заезд в Жилино — с Нагаевского шоссе.

Ранее сообщалось, что в Уфе хотят на 18 лет закрыть участки дорог, которые хитрые автомобилисты используют для «халявного» проезда по Восточному выезду.

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