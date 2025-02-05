«Лазейку» на трассу М5 в Уфе прикрыли для водителей

Posted 5 февраля, 11:54
Published 5 февраля, 11:54
Modified 5 февраля, 13:31
Updated 5 февраля, 13:31
Сообщается, что он не был оборудован полосой разгона, что могло закончиться трагическими ДТП.
Отметим, что данная улица и теперь уже закрытый съезд находятся в Жилино в районе развязки Нагаевского шоссе и федеральной трассы М5. Улица Пригородная пересекала трассу через данный проезд, создавая аварийные ситуации. Теперь, судя по фото, там повесили «кирпич» и не пускают машины. Однако, существует другой — более безопасный заезд в Жилино — с Нагаевского шоссе.
Ранее сообщалось, что в Уфе хотят на 18 лет закрыть участки дорог, которые хитрые автомобилисты используют для «халявного» проезда по Восточному выезду.