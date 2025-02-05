В Уфе почти две сотни домов останутся без воды

Posted 5 февраля, 11:11
Published 5 февраля, 11:11
Modified 3 марта, 13:11
Updated 3 марта, 13:11
Так, без воды будут сидеть люди по следующим адресам:
ул. Некрасова №3д, 3, 5б, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17;
ул. Абаканская №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7/2, 6б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14, 15;
ул. Пулеметная №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20;
ул. 1я нагорная №2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 17б, 17а, 18, 19а, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 26;
ул. Нечаева №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30б, 31, 31б, 30а, 33, 32, 37, 34, 35а, 35, 37, 36, 43;
ул. Грузинская №1, 3, 5, 7, 7а, 8, 6, 9, 10, 10а, 10б, 11, 13, 14б, 14а, 13/1, 13/2, 16, 18а, 18, 15а, 15б, 15, 28а, 24, 20, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 26а, 26, 32, 34, 36, 38, 30;
ул. Авиаторская №11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19б, 20, 20а, 21, 22а, 23, 17а, 17б, 29, 29б, 33;
пер. Абаканский №4в, 4а, 13, 11;
ул. Павловская №4, 4б, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10;
ул. Пугачева №316, 318.
Также холодного водоснабжения не будет Республиканской клинической психбольнице по Некрасова, 10.
Отмечается, что отключение связано с утечкой. Когда будут завершены ремонтные работы — не сообщается.