В Уфе на полгода опоздали с реконструкцией мечети

Posted 5 февраля, 13:20
Published 5 февраля, 13:20
Modified 5 февраля, 13:33
Updated 5 февраля, 13:33
Мечеть «Хакимия» по ул. Мустая Карима была возведена в начале XX века. При большевиках богослужебное сооружение было закрыто, а её минареты впоследствии снесли. В 1990-е годы мусульманам вернули их мечеть, в «нулевых» было начато её восстановление, которое плавно шло до конца 2010-х. За этим работы внезапно забуксовали, в результате территория вокруг объекта пришла в упадок, многие туристы путали мечеть с «заброшкой».
Ожидалось, что дело доведут до ума к юбилею Уфы, однако уложиться в дедлайн рабочим не удалось.
Мавлиев на своих ресурсах подтвердил, что в мечети продолжается процесс её обновления. Сопроводил публикацию он снимками внутренних помещений. Не называя точных сроков, сити-менеджер отметил, что работы уже «завершаются».
Ранее, как сообщал Mkset, власти Башкирии в очередной раз заявили о скором завершении строительства мечети-долгостроя «Ар-Рахим».