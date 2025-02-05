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Posted 5 февраля, 13:20

Published 5 февраля, 13:20

Modified 5 февраля, 13:33

Updated 5 февраля, 13:33

Мэр Уфы показал итоги реставрации мечети «Хакимия»

В Уфе на полгода опоздали с реконструкцией мечети

5 февраля 2025, 13:20
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Мэр Уфы показал итоги реставрации мечети «Хакимия»

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев в среду, 5 февраля, отчитался о том, как протекает процесс реставрации религиозного объекта в центре города.

Мечеть «Хакимия» по ул. Мустая Карима была возведена в начале XX века. При большевиках богослужебное сооружение было закрыто, а её минареты впоследствии снесли. В 1990-е годы мусульманам вернули их мечеть, в «нулевых» было начато её восстановление, которое плавно шло до конца 2010-х. За этим работы внезапно забуксовали, в результате территория вокруг объекта пришла в упадок, многие туристы путали мечеть с «заброшкой».

Ожидалось, что дело доведут до ума к юбилею Уфы, однако уложиться в дедлайн рабочим не удалось.

Мавлиев на своих ресурсах подтвердил, что в мечети продолжается процесс её обновления. Сопроводил публикацию он снимками внутренних помещений. Не называя точных сроков, сити-менеджер отметил, что работы уже «завершаются».

Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Еще один этап строительства мечети «Ар-Рахим» завершен в Уфе
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Ранее, как сообщал Mkset, власти Башкирии в очередной раз заявили о скором завершении строительства мечети-долгостроя «Ар-Рахим».

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