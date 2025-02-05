В Уфе на полгода опоздали с реконструкцией мечети

Мечеть «Хакимия» по ул. Мустая Карима была возведена в начале XX века. При большевиках богослужебное сооружение было закрыто, а её минареты впоследствии снесли. В 1990-е годы мусульманам вернули их мечеть, в «нулевых» было начато её восстановление, которое плавно шло до конца 2010-х. За этим работы внезапно забуксовали, в результате территория вокруг объекта пришла в упадок, многие туристы путали мечеть с «заброшкой».