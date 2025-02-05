В Белорецке расследуют дело о педофилии, в котором замешаны политики и бизнесмены

Дело ведут следователи из Москвы, подтверждает интернет-издание «Аспекты». Предположительно, в Белорецке не один год группе представителей местной элиты поставляли для сексуальных утех детей, и все это снимали на видео. Якобы их приглашали на встречи из Узянского приюта. Но однажды дошло дело и до обычных семейных детей, из-за чего уголовное дело и появилось.