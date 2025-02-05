В Белорецке расследуют дело о педофилии, в котором замешаны политики и бизнесмены

Posted 5 февраля, 11:12
Published 5 февраля, 11:12
Modified 4 марта, 15:47
Updated 4 марта, 15:47
Дело ведут следователи из Москвы, подтверждает интернет-издание «Аспекты». Предположительно, в Белорецке не один год группе представителей местной элиты поставляли для сексуальных утех детей, и все это снимали на видео. Якобы их приглашали на встречи из Узянского приюта. Но однажды дошло дело и до обычных семейных детей, из-за чего уголовное дело и появилось.
Историю начали расследовать в Белорецке после заявления горожан — родителей пострадавших детей. Расследование вывело на известных людей города, и дело попытались замять. Каким-то образом об этом узнали в Москве, и теперь уже столичные следователи взялись за работу. Они изъяли 148 видеоматериалов порнографического содержания. В деле фигурируют крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники района, утверждает издание.
В городе многие знают об этом деле, хотя официально Следственный комитет России еще о нем не заявлял.