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Posted 5 февраля, 17:33

Published 5 февраля, 17:33

Modified 5 февраля, 17:53

Updated 5 февраля, 17:53

Вандалы повредили пять «умных остановок» в Уфе

Уфимцы борются с цивилизацией

5 февраля 2025, 17:33
Фото: https://t.me/transportufacity
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Вандалы повредили пять «умных остановок» в Уфе

Недобросовестный гражданин пополнил уфимскую казну на ₽36`000 за погром на модернизированном остановочном павильоне, сообщили в администрации города в среду, 5 февраля.

Впрочем, наказать рублём удалось ответственного лишь за один случай вандализма в 2024 году. Всего за 12 месяцев городские службы зафиксировали пять подобных случаев только на территории Уфы.

Так, в немилость вандалов впадали информационные таблички, стёкла, розетки для зарядных устройств и другие атрибуты «умных остановок». Некоторые использовали павильоны для практики в рисовании граффити, кто-то и вовсе крал с места различные детали.

— Вандализм на общественных умных остановках города стал немаловажной проблемой, заслуживающей пристального внимания <…> Сочетание высоких технологий и открытых пространств делает их уязвимыми для актов вандализма, — прокомментировали власти.
Фото: t.me/transportufacity
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке иномарка врезалась в остановку.

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