Уфимцы борются с цивилизацией

Posted 5 февраля, 17:33
Published 5 февраля, 17:33
Modified 5 февраля, 17:53
Updated 5 февраля, 17:53
Впрочем, наказать рублём удалось ответственного лишь за один случай вандализма в 2024 году. Всего за 12 месяцев городские службы зафиксировали пять подобных случаев только на территории Уфы.
Так, в немилость вандалов впадали информационные таблички, стёкла, розетки для зарядных устройств и другие атрибуты «умных остановок». Некоторые использовали павильоны для практики в рисовании граффити, кто-то и вовсе крал с места различные детали.
— Вандализм на общественных умных остановках города стал немаловажной проблемой, заслуживающей пристального внимания <…> Сочетание высоких технологий и открытых пространств делает их уязвимыми для актов вандализма, — прокомментировали власти.