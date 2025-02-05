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Posted 5 февраля, 10:55

Published 5 февраля, 10:55

Modified 5 февраля, 11:08

Updated 5 февраля, 11:08

Уфимский самолёт потерялся в небе

Уфимский самолёт потерялся в небе

5 февраля 2025, 10:55
Фото: 1MI.
Экипаж рейса UTA126 Уфа-Тюмень, выполняемого воздушным судном ATR 75, сообщил о неисправности системы автоматического управления полетом, сообщает Телеграм-канал «АвиаИнцидент» в среду, 5 февраля.

Информация поступила в Региональный центр единой системы организации воздушного движения в Екатеринбурге вечером 4 февраля. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о том, что в самолёте отказали приборы навигации. Несмотря на возникшую проблему с навигационными системами, которые позволяют пилотом ориентироваться в небе, экипаж не объявил бедствие и продолжил следовать к аэродрому назначения.

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Отмечено, что рейс выполнялся авиакомпанией «ЮТэйр».

Ранее сообщалось, что авиарейсу из Уфы в Москву не суждено было приземлиться в «Домодедово». Дело в том, что одному из пассажиров воздушного судна стало плохо, его передали врачам.

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