Уфимский самолёт потерялся в небе

Posted 5 февраля, 10:55
Published 5 февраля, 10:55
Modified 5 февраля, 11:08
Updated 5 февраля, 11:08
Информация поступила в Региональный центр единой системы организации воздушного движения в Екатеринбурге вечером 4 февраля. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о том, что в самолёте отказали приборы навигации. Несмотря на возникшую проблему с навигационными системами, которые позволяют пилотом ориентироваться в небе, экипаж не объявил бедствие и продолжил следовать к аэродрому назначения.
Отмечено, что рейс выполнялся авиакомпанией «ЮТэйр».
Ранее сообщалось, что авиарейсу из Уфы в Москву не суждено было приземлиться в «Домодедово». Дело в том, что одному из пассажиров воздушного судна стало плохо, его передали врачам.