Уфимский самолёт потерялся в небе

Информация поступила в Региональный центр единой системы организации воздушного движения в Екатеринбурге вечером 4 февраля. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о том, что в самолёте отказали приборы навигации. Несмотря на возникшую проблему с навигационными системами, которые позволяют пилотом ориентироваться в небе, экипаж не объявил бедствие и продолжил следовать к аэродрому назначения.



