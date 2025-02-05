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Posted 5 февраля, 17:48

Published 5 февраля, 17:48

Modified 5 февраля, 18:16

Updated 5 февраля, 18:16

Уфимцам рассказали правила въезда в Египет на 2025 год

Уфимских туристов в Египте ждет неприятный сюрприз

5 февраля 2025, 17:48
Фото: mkset.ru.

Уфимцам рассказали правила въезда в Египет на 2025 год

Какие документы нужны для посещения Египта россиянам в 2025 году — делимся полезной информацией для путешественников в среду, 5 февраля.

Для поездки в Египет гражданам России необходим загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев после окончания поездки, с минимум двумя свободными страницами.

Визовые требования:

  • Каир и Хургада: При въезде через аэропорты этих городов требуется виза, которую можно получить по прибытии. Однократная туристическая виза на 30 дней стоит $25. Ранее ее стоимость для россиян составляла символические $5.

  • Шарм-эль-Шейх: В этом аэропорту можно получить бесплатный «Синайский штамп», позволяющий находиться до 15 дней на территории Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Таба, Нувейба, Дахаб). Для поездок за пределы Синая потребуется стандартная виза.

Электронная виза

Можно оформить заранее на официальном портале. Стоимость также $25, но оплатить можно только иностранной банковской картой. Срок оформления — до 7 дней.

Штрафы за превышение срока пребывания

С 1 января 2025 года штраф за превышение срока действия визы или «Синайского штампа» составляет $140. Нарушители могут вылететь только из Каира на регулярных рейсах.

Дополнительные рекомендации

  • Детям рекомендуется иметь собственный загранпаспорт;

  • При оплате визы по прибытии предпочтительнее использовать новые купюры долларов США, так как старые или поврежденные банкноты могут не принять.

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