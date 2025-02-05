Уфимских туристов в Египте ждет неприятный сюрприз

Posted 5 февраля, 17:48
Published 5 февраля, 17:48
Modified 5 февраля, 18:16
Updated 5 февраля, 18:16
Для поездки в Египет гражданам России необходим загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев после окончания поездки, с минимум двумя свободными страницами.
Визовые требования:
Каир и Хургада: При въезде через аэропорты этих городов требуется виза, которую можно получить по прибытии. Однократная туристическая виза на 30 дней стоит $25. Ранее ее стоимость для россиян составляла символические $5.
Шарм-эль-Шейх: В этом аэропорту можно получить бесплатный «Синайский штамп», позволяющий находиться до 15 дней на территории Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Таба, Нувейба, Дахаб). Для поездок за пределы Синая потребуется стандартная виза.
Электронная виза
Можно оформить заранее на официальном портале. Стоимость также $25, но оплатить можно только иностранной банковской картой. Срок оформления — до 7 дней.
Штрафы за превышение срока пребывания
С 1 января 2025 года штраф за превышение срока действия визы или «Синайского штампа» составляет $140. Нарушители могут вылететь только из Каира на регулярных рейсах.
Дополнительные рекомендации
Детям рекомендуется иметь собственный загранпаспорт;
При оплате визы по прибытии предпочтительнее использовать новые купюры долларов США, так как старые или поврежденные банкноты могут не принять.
Ранее Mkset рассказывал о том, как в Башкирии будет действовать новый туристический налог, который разрешил вводить регионам президент Владимир Путин.