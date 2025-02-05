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Posted 5 февраля, 12:51

Published 5 февраля, 12:51

Modified 3 марта, 13:05

Updated 3 марта, 13:05

В Уфе выставили на торги недвижимость на миллионы рублей

Уфимские подвалы хотят дорого продать

5 февраля 2025, 12:51
Фото: mkset.ru.

В Уфе выставили на торги недвижимость на миллионы рублей

АО «Российский аукционный дом» организует торги по продаже пяти нежилых объектов в столице Башкирии, сообщается в понедельник, 3 февраля, на госпортале «Торги».

Речь идёт об одноэтажном здании по улице Биологической, 35 — начальная цена объекта составляет ₽3`160` 000. Вторым лотом представлены помещения подвала четырёхэтажного дома по проспекту Октября 146/1: здесь начальная цена значится в размере ₽1`137`000. Далее выставлены на продажу помещения цокольного этажа пятиэтажки по Первомайской, 91 (₽13`829`000) и помещения подвала дома №12 по улице Вострецова (₽9`134`000). Замыкают список лотов помещения в том же доме по улице Вострецова, но уже с начальной ценой в ₽14`241`000.

На сайте аукционов значится, что инициатором торгов и правообладателем недвижимости является Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы. Аукцион состоится уже в четверг, 6 февраля, в полдень по уфимскому времени.

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Ранее Mkset сообщал, что база отдыха в Давлекановском районе уже во второй оказалась на аукционе.

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