Уфимская старушка 30 лет ждёт квартиру

Posted 5 февраля, 12:43
Published 5 февраля, 12:43
Modified 5 февраля, 13:30
Updated 5 февраля, 13:30
По словам бабушки, она подала заявление на получение жилья ещё 3 февраля 1994 года и с тех пор ожидает очереди. Собственной квартиры у старушки так и не появилось.
Пожилая уфимка отметила, что на 2016 год она была в очереди под №15, но на заседании комиссии по поводу распределения квартир в доме №2/5 по улице Летчиков было принято решение, что она под него не подпадает. Это, по словам женщины, случилось из-за того, что в доме не было квартир с полагающейся для неё площадью.
Она рассказала, что уже в декабре 2024 года пришло оповещение о распределении жилья по улице Революционной, 166 для очередников, но и в этот раз старушке помешала получить квартиру бюрократия — опять несовпадение по надлежащим площадям жилья.
Сейчас пожилая жительница Уфы живёт у дочки в частном домике при подъёме от Нижегородки. Она не может сама дойти до больницы или до других соцобъектов.
Ранее Mkset рассказала историю о том, как сирота несколько лет отстаивает положенное от государства жильё.