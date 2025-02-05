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Posted 5 февраля, 12:43

Published 5 февраля, 12:43

Modified 5 февраля, 13:30

Updated 5 февраля, 13:30

Уфимка попросила Хабирова помочь с квартирой

Уфимская старушка 30 лет ждёт квартиру

5 февраля 2025, 12:43
Фото: 1MI.

Уфимка попросила Хабирова помочь с квартирой

79-летняя пенсионерка МВД России из столицы Башкирии, ветеран труда Александра Маркелова обратилась к главе Башкортостана Радию Хабирову и попросила его помочь с решением жилищного вопроса под постом руководителя региона в соцсети «ВКонтакте» в среду, 5 февраля.

По словам бабушки, она подала заявление на получение жилья ещё 3 февраля 1994 года и с тех пор ожидает очереди. Собственной квартиры у старушки так и не появилось.

Пожилая уфимка отметила, что на 2016 год она была в очереди под №15, но на заседании комиссии по поводу распределения квартир в доме №2/5 по улице Летчиков было принято решение, что она под него не подпадает. Это, по словам женщины, случилось из-за того, что в доме не было квартир с полагающейся для неё площадью.

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Она рассказала, что уже в декабре 2024 года пришло оповещение о распределении жилья по улице Революционной, 166 для очередников, но и в этот раз старушке помешала получить квартиру бюрократия — опять несовпадение по надлежащим площадям жилья.

Сейчас пожилая жительница Уфы живёт у дочки в частном домике при подъёме от Нижегородки. Она не может сама дойти до больницы или до других соцобъектов.

Ранее Mkset рассказала историю о том, как сирота несколько лет отстаивает положенное от государства жильё.

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