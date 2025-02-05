Уфимская старушка 30 лет ждёт квартиру

Пожилая уфимка отметила, что на 2016 год она была в очереди под №15, но на заседании комиссии по поводу распределения квартир в доме №2/5 по улице Летчиков было принято решение, что она под него не подпадает. Это, по словам женщины, случилось из-за того, что в доме не было квартир с полагающейся для неё площадью.