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Posted 5 февраля, 17:28

Published 5 февраля, 17:28

Modified 5 февраля, 17:56

Updated 5 февраля, 17:56

Уфимцы назвали худшие подарки на 14 февраля

Уфимкам не нужны книжки и игрушки — названы худшие подарки на 14 февраля

5 февраля 2025, 17:28
Фото: 1MI.

Уфимцы назвали худшие подарки на 14 февраля

Уфимцы рассказали, чего они ждут на День святого Валентина и сколько готовы потратить на подарок: результатами опроса «Авито» поделился с Mkset в среду, 5 февраля.

Так, средний чек жителя башкирской столицы при покупке презентов на 14 февраля составляет ₽7,9 тыс. Согласно данным опроса, 45% респондентов готовы раскошелиться в День святого Валентина на ₽5 тыс. Порядка 35% разумным видят бюджет от ₽2 тыс. до ₽5 тыс., а 20% жалко и ₽2 тыс. на подарок любимому или любимой. Между тем большей щедростью отметились мужчины, они в среднем намерены потратиться на ₽8,6 тыс., а представительницы прекрасной половины человечества — на ₽6,4 тыс.

По итогам опроса также удалось составить анти-вишлист уфимцев в День святого Валентина:

  • мягкие игрушки (19%);
  • книга (13%);
  • сертификат в СПА (12%);
  • алкоголь (10%);
  • приглашение на мастер-класс (10%).
Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, что происходит с ценами на цветы в Уфе из-за праздничного ажиотажа.

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