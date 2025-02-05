Уфимкам не нужны книжки и игрушки — названы худшие подарки на 14 февраля

Так, средний чек жителя башкирской столицы при покупке презентов на 14 февраля составляет ₽7,9 тыс. Согласно данным опроса, 45% респондентов готовы раскошелиться в День святого Валентина на ₽5 тыс. Порядка 35% разумным видят бюджет от ₽2 тыс. до ₽5 тыс., а 20% жалко и ₽2 тыс. на подарок любимому или любимой. Между тем большей щедростью отметились мужчины, они в среднем намерены потратиться на ₽8,6 тыс., а представительницы прекрасной половины человечества — на ₽6,4 тыс.