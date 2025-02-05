Цены на квартиры и машины сравнялись в Уфе

Аналитики сервиса по продаже автомобилей «Авто.ру» провели исследование динамики стоимости транспорта. Они оценили, сколько сейчас стоят новые иномарки в Уфе и Башкирии, и представили рейтинг самых подорожавших моделей и тех, которые, наоборот, стали с начала 2025 года дешевле, чем в декабре 2024 года. Проводя исследование, авторы работы выяснили, что средняя цена новой иномарки в Уфе на начало февраля 2025 года составляет ₽2,52 млн. Автомобили за месяц подорожали на 5,5%.