Цены на квартиры и машины сравнялись в Уфе

Posted 5 февраля, 09:10
Published 5 февраля, 09:10
Modified 5 февраля, 09:13
Updated 5 февраля, 09:13
Аналитики сервиса по продаже автомобилей «Авто.ру» провели исследование динамики стоимости транспорта. Они оценили, сколько сейчас стоят новые иномарки в Уфе и Башкирии, и представили рейтинг самых подорожавших моделей и тех, которые, наоборот, стали с начала 2025 года дешевле, чем в декабре 2024 года. Проводя исследование, авторы работы выяснили, что средняя цена новой иномарки в Уфе на начало февраля 2025 года составляет ₽2,52 млн. Автомобили за месяц подорожали на 5,5%.
Заметим, что за эту сумму — ₽2,52 млн — в Башкирии и даже Уфе можно купить не только новую иномарку, но и жилплощадь. Так, согласно данным «Авито», в ценовом сегменте от ₽2,5 млн до ₽2,52 млн находятся порядка 50 объектов недвижимости, расположенных в Уфе. За эту сумму можно приобрести:
Рейтинг самых подорожавших за месяц в Уфе новых автомобилей открывает Haval F7 — рост цены на 5,9% до ₽3,29 млн. На втором месте по увеличению стоимости оказался Tank 300. У этой модели +4,6%, ₽4,77 млн. «Бронза» осталась за Chery Tiggo 8 Pro Max — ₽3,86 млн, или на 4,4% дороже, чем в декабре 2024 года. Кроме того, в топ-5 попали Haval Jolion (2,8%, ₽2,57 млн) и Haval H9 (2,5%, ₽5 млн).
Среди наиболее подешевевших моделей в январе в Башкортостане: