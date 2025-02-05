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Posted 5 февраля, 09:10

Published 5 февраля, 09:10

Modified 5 февраля, 09:13

Updated 5 февраля, 09:13

Автомобили подорожали на 5,5% в Башкирии

Цены на квартиры и машины сравнялись в Уфе

5 февраля 2025, 09:10
Фото: 1MI.

Автомобили подорожали на 5,5% в Башкирии

Обладателям свободной суммы от ₽2 млн можно выбирать, что купить на эти деньги — транспорт или недвижимость, говорится в исследовании «Авто.ру» в среду, 5 февраля.

Аналитики сервиса по продаже автомобилей «Авто.ру» провели исследование динамики стоимости транспорта. Они оценили, сколько сейчас стоят новые иномарки в Уфе и Башкирии, и представили рейтинг самых подорожавших моделей и тех, которые, наоборот, стали с начала 2025 года дешевле, чем в декабре 2024 года. Проводя исследование, авторы работы выяснили, что средняя цена новой иномарки в Уфе на начало февраля 2025 года составляет ₽2,52 млн. Автомобили за месяц подорожали на 5,5%.

Заметим, что за эту сумму — ₽2,52 млн — в Башкирии и даже Уфе можно купить не только новую иномарку, но и жилплощадь. Так, согласно данным «Авито», в ценовом сегменте от ₽2,5 млн до ₽2,52 млн находятся порядка 50 объектов недвижимости, расположенных в Уфе. За эту сумму можно приобрести:

  • студию в 23 м² в высотке на Адмирала Макарова
  • студию в 23,1 м² в новостройке-небоскребе на Новоуфимской
  • «двушку» в 37 м² в доме на Петрозаводской
  • «трешку» в 70 м² в таун-хаусе на Лесной.

Рейтинг самых подорожавших за месяц в Уфе новых автомобилей открывает Haval F7 — рост цены на 5,9% до ₽3,29 млн. На втором месте по увеличению стоимости оказался Tank 300. У этой модели +4,6%, ₽4,77 млн. «Бронза» осталась за Chery Tiggo 8 Pro Max — ₽3,86 млн, или на 4,4% дороже, чем в декабре 2024 года. Кроме того, в топ-5 попали Haval Jolion (2,8%, ₽2,57 млн) и Haval H9 (2,5%, ₽5 млн).

Среди наиболее подешевевших моделей в январе в Башкортостане:

  • Jaecoo J7 (-5,7%; 3,37 млн рублей)
  • Exeed LX (-5,4%; 3,46 млн рублей)
  • Haval H3 (-3,3%; 2,95 млн рублей).
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