Топовые иномарки неожиданно подешевели в Уфе

Рейтинг автомобилей, которые больше всего подорожали за месяц на российском рынке, в Башкортостане возглавила модель Haval F7 с увеличением цены на 5,9%, составившей ₽3`29 млн. Следом идут Tank 300 с ростом на 4,6% (₽4`77 млн), Chery Tiggo 8 Pro Max с повышением на 4,4% (₽3`86 млн) и Haval Jolion, цена которого возросла на 2,8% до ₽2,57 млн. Замыкает пятерку лидеров Haval H9, средняя стоимость которого увеличилась на 2,5% и составила ₽5 млн.