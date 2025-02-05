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Posted 5 февраля, 09:47

Published 5 февраля, 09:47

Modified 5 февраля, 09:53

Updated 5 февраля, 09:53

Башкирия удивила ценами на новые иномарки

Топовые иномарки неожиданно подешевели в Уфе

5 февраля 2025, 09:47
Фото: 1MI.

Башкирия удивила ценами на новые иномарки

Средние цены на новые автомобили в Республике Башкортостан в январе 2025 года по сравнению с декабрём увеличились на 5,5%, достигнув ₽2`52 млн рублей, но есть и подешевевшие марки, сообщают эксперты Авто.ру Оценка в среду, 5 февраля.

Так, среди автомобилей, которые подешевели в январе в Башкортостане, выделяются Jaecoo J7 с падением цены на 5,7% (₽3`37 млн), Exeed LX с уменьшением на 5,4% (₽3`46 млн) и кроссовер Haval H3, который стал дешевле на 3,3% (₽2`95млн).

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Рейтинг автомобилей, которые больше всего подорожали за месяц на российском рынке, в Башкортостане возглавила модель Haval F7 с увеличением цены на 5,9%, составившей ₽3`29 млн. Следом идут Tank 300 с ростом на 4,6% (₽4`77 млн), Chery Tiggo 8 Pro Max с повышением на 4,4% (₽3`86 млн) и Haval Jolion, цена которого возросла на 2,8% до ₽2,57 млн. Замыкает пятерку лидеров Haval H9, средняя стоимость которого увеличилась на 2,5% и составила ₽5 млн.

Ранее сообщалось, что уфимец заметил несостыковки с ценами на бензин.

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