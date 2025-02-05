Сражения рыб и ночная охота акулы — лучшие фото Ocean Art 2024

Еще одной яркой фотографией конкурса стал снимок дельфинов-спиннеров, сделанный в Красном море. Этот риф, известный как «Риф дельфинов», привлекает фотографов со всего мира благодаря своей уникальной экосистеме. Мехмет А. Гунген, автор изображения, рассказывает, как ему удалось запечатлеть момент, когда стая дельфинов, плывущих в сторону камеры, выглядела как живой поток. Для создания этого кадра ему пришлось учитывать множество факторов, таких как свет, расположение дельфинов и взаимодействие с другими дайверами. Он использовал специальные объективы и настройки камеры, чтобы сделать снимок четким, несмотря на изменяющиеся условия освещенности и подводную среду.