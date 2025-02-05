Сражения рыб и ночная охота акулы — лучшие фото Ocean Art 2024

Posted 5 февраля, 11:31
Published 5 февраля, 11:31
Modified 5 февраля, 11:33
Updated 5 февраля, 11:33
Одной из самых захватывающих работ на конкурсе стал снимок рыбы, участвующей в территориальном бою. Кейго Кавамура, автор этого фото, рассказывает, что борьба длилась больше десяти минут, что является исключительным случаем для подводной фотографии. Он отметил, что для захвата этого момента понадобилось проявить терпение и мастерство, ведь результат зависит от удачи, состояния воды и способности уловить правильный момент.
— Борьба рыбы для меня стала настоящим вызовом. Мне повезло снять этот момент, и я стараюсь минимизировать помехи, чтобы кадр был чистым и выразительным, — делится фотограф.
Еще одной яркой фотографией конкурса стал снимок дельфинов-спиннеров, сделанный в Красном море. Этот риф, известный как «Риф дельфинов», привлекает фотографов со всего мира благодаря своей уникальной экосистеме. Мехмет А. Гунген, автор изображения, рассказывает, как ему удалось запечатлеть момент, когда стая дельфинов, плывущих в сторону камеры, выглядела как живой поток. Для создания этого кадра ему пришлось учитывать множество факторов, таких как свет, расположение дельфинов и взаимодействие с другими дайверами. Он использовал специальные объективы и настройки камеры, чтобы сделать снимок четким, несмотря на изменяющиеся условия освещенности и подводную среду.
— Съемка с дельфинами всегда требует терпения. Сложно запечатлеть их поведение, не нарушая их мира, но это стоит того, — отмечает фотограф.
Следующий по значимости момент на конкурсе был представлен фотографией двух маленьких рыб, живущих в пустых бутылках. Это изображение получило название «Соседи» и сразу же привлекло внимание зрителей своей неожиданной композицией. Когда фотограф Джейсон Апостол фотографировал бычков, он не ожидал, что из бутылки вдруг появится карликовая рыба-лев, создавая удивительный кадр. Это редкое явление позволило фотографу использовать светофильтры для выделения главных объектов и создания выразительного контраста в кадре.
— Я почувствовал, что случайность принесла этот момент, и постарался использовать все преимущества фильтров и настройки камеры, чтобы передать красоту этого взаимодействия, — рассказывает Апостол.
Иногда для отличной фотографии нужно просто выждать идеальные условия. Эдуардо Асеведо, автор работы «Малые полосатики», поясняет, как важно было дождаться момента, когда рыбы успокоятся и спокойно плавают в идеально прозрачной воде. Этот снимок стал одним из лучших на конкурсе, потому что удалось поймать тот самый редкий момент, когда рыбы выглядят абсолютно расслабленными. Для этого автору понадобилось терпение и умение работать с камерой, чтобы в нужный момент запечатлеть всю красоту природы.
— В дикой природе такие моменты случаются очень редко, и я ценю тот момент, когда всё слилось в единую картину, — говорит Асеведо.
Но, пожалуй, самым захватывающим снимком стал кадр акулы на ночной охоте. Этот снимок был сделан Марко Лаусдеем в одном из самых известных мест для ночных погружений — Майя-Тила. На фото изображена рифовая акула, которая совершает свой ритмичный круг, охотясь на облако мелкой рыбы. Для того чтобы сделать этот кадр, Лаусдей потратил время на изучение поведения акулы и только потом смог поймать момент, когда акула пересекала вспышку камеры, создавая драматический эффект.
— Как только акула привыкла к моему присутствию, я дождался, пока она совершит одно из своих циклических движений, чтобы оказаться в зоне действия вспышки. Я рассчитал время съемки так, чтобы запечатлеть не только акулу, но и ускользающее облако потенциальной добычи. Съемка велась снизу вверх, намеренно включая поверхность моря, чтобы добавить изображению глубины и объема. Чтобы этот кадр получился удачным, мне было необходимо понять привычки и поведение объекта съемки, — рассказал Марко Лаусдей.
Ocean Art 2024 позволил увидеть удивительный мир, скрытый под водной гладью. Благодаря таким фотографиям, как работы участников этого конкурса, зрители могут стать свидетелями редких и захватывающих моментов, которые невозможно наблюдать в повседневной жизни. Эти снимки показывают, насколько важно сохранять природу и уважать её законы, ведь каждый момент жизни морских существ — это отдельная история, достойная быть рассказанной.
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