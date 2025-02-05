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Posted 5 февраля, 04:12

Published 5 февраля, 04:12

Modified 3 марта, 13:07

Updated 3 марта, 13:07

Школьников кое-как кормят в Башкирии

Школьников кое-как кормят в Башкирии

5 февраля 2025, 04:12
Фото: mkset.ru.
Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров называет во вторник, 4 февраля, основные нарушения по школьному питанию.

В 2025 году основными проблемами в области школьного питания в Республике Башкортостан являются неправильные конкурсные процедуры и недобросовестные поставщики. Также отмечаются отсутствие технического задания по стандартам организации питания и несоответствие нормам типов пищеблоков. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров в своем телеграмм-канале по результатам тематического совещания с коллегами.

Чиновник отметил, что после завершения новогодних каникул специалисты Управления социального питания посетили школы и детские сады 37 раз, из которых четыре — по обращениям возмущенных родителей.

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Премьер подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом количество зафиксированных нарушений в сфере школьного питания стабильно уменьшается. Тем не менее, в большинстве учреждений проверяющие поставили качеству питания оценку «средне». Отличников можно пересчитать по пальцам. Андрей Назаров сообщил, что наилучшие условия питания организованы в Нефтекамске, Уфе, а также в Белокатайском, Альшеевском и Кармаскалинском районах.

Глава правительства Башкирии поручил организовать до 10 апреля в школах мероприятия по строгому соблюдению законодательных норм в области школьного питания.

Ранее Mkset сообщал о новых рекомендациях Роспотребнадзора, касающихся школьного питания.

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