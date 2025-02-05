Школьников кое-как кормят в Башкирии

Премьер подчеркнул, что по сравнению с 2024 годом количество зафиксированных нарушений в сфере школьного питания стабильно уменьшается. Тем не менее, в большинстве учреждений проверяющие поставили качеству питания оценку «средне». Отличников можно пересчитать по пальцам. Андрей Назаров сообщил, что наилучшие условия питания организованы в Нефтекамске, Уфе, а также в Белокатайском, Альшеевском и Кармаскалинском районах.