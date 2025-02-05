Семейная ипотека не дает покоя уфимцам

Вместе с тем более чем в два раза сократилось число запросов об IT-ипотеке (с 8,6% до 4%). В её бюджет, стоит заметить, не вписываются только 8,5% новостроек Уфы. Для сравнения, в Казани даже с IT-ипотекой нельзя позволить 27,9% квартир на первичном рынке.