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Posted 5 февраля, 17:43

Published 5 февраля, 17:43

Modified 5 февраля, 18:04

Updated 5 февраля, 18:04

IT-ипотека теряет спрос в Уфе

Семейная ипотека не дает покоя уфимцам

5 февраля 2025, 17:43
Фото: 1MI.

IT-ипотека теряет спрос в Уфе

Аналитики выяснили, на что переключили внимание жители башкирской столицы после сворачивания программы льготной ипотеки в 2024 году, соответствующим исследованием эксперты «Яндекс Недвижимости» поделились с Mkset в среду, 5 февраля.

Напомним, как сообщал Mkset, с окончанием выдачи ипотек по льготной программе интерес к долгосрочным жилищным кредитам резко упал. В целом по России объёмы выдачи ипотек стали ниже показателей 2019 года.

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Так, среди существующих программ с послаблением чаще всего интересуются уфимцами семейной ипотекой. Например, во второй половине 2024 года через поисковую систему «Яндекс» со всей России были отправлены 22 млн запросов об ипотечных программах на льготных условиях. В Башкирии рост интереса к семейной ипотеке оценивают в 62,5% (против 56,8% в июле 2024 года).

Вместе с тем более чем в два раза сократилось число запросов об IT-ипотеке (с 8,6% до 4%). В её бюджет, стоит заметить, не вписываются только 8,5% новостроек Уфы. Для сравнения, в Казани даже с IT-ипотекой нельзя позволить 27,9% квартир на первичном рынке.

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