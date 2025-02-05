Сегодня в Уфе: климатическая катастрофа и челобитная Путину

Так, природа может отреагировать на февральскую оттепель как на подбирающуюся весну, запустив соответствующие процессы. Возвращение холодов же после этого сильно ударит как по животным, так и по растениям. У деревьев могли начать просыпаться почки, а некоторые птицы успели отложить яйца — всё это будет погублено, как только ударят холода.