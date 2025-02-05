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Posted 5 февраля, 19:00

Published 5 февраля, 19:00

Modified 5 февраля, 19:00

Updated 5 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: климатическая катастрофа и челобитная Путину

Сегодня в Уфе: климатическая катастрофа и челобитная Путину

5 февраля 2025, 19:00
Фото: https://arch.gorodufa.ru
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Главные новости минувшего дня и всё, что нужно знать на сегодня, 6 февраля.

Погода в Уфе

В столице Башкирии в четверг, 6 февраля, продолжают после продолжительного тепла падать температурные показатели. Так, ночью на большей части города будет -10°C… -12°C, в центре же столбики термометров дойдут до -7°C. В светлое время суток потеплеет лишь до -3°C… -5°C. Плюсовых температур, судя по всему, более ожидать в этом месяце не стоит.

Метеорологи прогнозируют в Уфе переменную облачность без осадков. Направления ветра — восточное и юго-восточное, от 5 до 10 м/с.

«Климат переходит на европейский»

О последствиях тёплой зимы в Башкирии высказалась климатолог Рита Камалова. За комфорт в холодное время года позже «платить» будут флора и фауна, в том числе — сельское хозяйство.

Так, природа может отреагировать на февральскую оттепель как на подбирающуюся весну, запустив соответствующие процессы. Возвращение холодов же после этого сильно ударит как по животным, так и по растениям. У деревьев могли начать просыпаться почки, а некоторые птицы успели отложить яйца — всё это будет погублено, как только ударят холода.

Напомним, похожая ситуация наблюдалась в мае 2024 года. Уже во второй половине весны в Башкирии установились летние температуры, однако следом температура резко упала, вернувшись к нормальным значениям только к началу лета.

Камалова считает, что устойчивое повышение температур воздуха говорит о переходе Башкирии в европейский климат.

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Отключения воды в Уфе

В расписании «Уфаводоканала» на четверг, 6 февраля, планируются временные прекращения подачи воды в двух районах города.

С 10:00 до 20:00, 6 февраля:

  • Мубарякова, нечётная сторона 3-7/1.

Октябрьский район

С 10:00 до 21:00, 6 февраля:

  • Рыльского, 18, 20;
  • Гагарина, 40.

Советский район

С 12:30 до 17:30, 6 февраля:

  • Ленина, 148/1.
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Перекрытия дорог в Уфе

Ряд транспортных ограничений продолжает действовать в башкирской столице.

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Лавочка прикрыта

В Уфе закрыли съезд и выезд с трассы М5 на улицу Пригородную. Сообщается, что он не был оборудован полосой разгона, что могло закончиться трагическими ДТП.

Данная улица и теперь уже закрытый съезд находятся в Жилино в районе развязки Нагаевского шоссе и федеральной трассы М5. Улица Пригородная пересекала трассу через данный проезд, создавая аварийные ситуации. Теперь, судя по фото, там повесили «кирпич» и не пускают машины. Однако, существует другой — более безопасный заезд в Жилино — с Нагаевского шоссе.

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Главные новости Уфы и Башкирии на сегодня, 6 февраля

Дайджест публикаций за минувшую среду, 5 февраля.

Никого спросить не забыли?

В Башкирии ещё на один год отказались от публичных слушаний по застройке. У Республики Башкортостан в распоряжении остался последний год, когда перекраивать генпланы и проекты межевания можно не утруждая себя проведением общественных обсуждений.

Напомним, соответствующий режим ввели в Башкортостане в 2022 году. Позже меры неоднократно продлевались. Такое право регионам даёт федеральное законодательство. Не стал исключением и 2025 год, однако в 2026-м мораторий на публичные слушания власти будут вынуждены снять.

Случаями, когда для перекраивания земли нужно спрашивать мнение жителей, являются лишь те, которые касаются объектов, влияющих на окружающую среду.

Письмо Путину

Башкирские парламентарии собираются попросить президента РФ Владимира Путина присвоить Белорецку звание «Города трудовой доблести». Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение о получении городом вышеуказанного звания. Напомним, что в середине минувшего месяца Путин наделил Ишимбай таким званием.

Уфимский Арбат

В Уфе власти профинансируют облагораживание улицы Театральной. На данный момент известно, что в 2025 году на дорогу потратят ₽172 млн, в 2026-м — ещё ₽60 млн, тогда же работы и завершатся. Деньги на эти цели выделят из казны города и бюджета Республики Башкортостан.

На данный момент улицей Театральной с её серостью едва ли можно похвастаться перед туристами. И без того узкий тротуар, стеной перед которым стоят ряды припаркованных автомобилей, порой лишают даже качественной уборки от снега.

Театральную намерены озеленить, а также заставить архитектурными сооружениями, зонами отдыха и другими объектами, а также торговыми киосками. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ранее заявлял о том, что улица станет «преимущественно пешеходной». Похожие планы власти имеют на пролегающую в паре кварталов улицу Октябрьской революции.

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Что посмотреть в феврале

Оттепель в начале февраля посеяли у многих желание скорейшего наступления тёплого времени года. Завершим дайджест рекомендацией фильма, который скрасит тоску по весенним денькам в последний месяц зимы.

«Амели» (2001) — это французская история о мечтательной девушке, которая решает делать мир вокруг себя лучше, помогая людям находить счастье. (18+)

Фильм наполнен теплом, добротой и весенними красками. Парижская атмосфера и волшебная музыка Яна Тирсена создают уют и легкость, которых так не хватает в ожидании пробуждения природы.

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