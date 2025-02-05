«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: кто победит и где смотреть

«СЮ» отметился рядом крупных побед над достаточно статусными командами, в числе которых их вечный визави «Ак Барс», а также такие клубы, как «СКА», «Авангард» и «Металлург». Клуб пребывает на четвёртой строчке в Восточной конференции КХЛ.