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Posted 5 февраля, 16:21

Published 5 февраля, 16:21

Modified 5 февраля, 17:56

Updated 5 февраля, 17:56

«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком»

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: кто победит и где смотреть

5 февраля 2025, 16:21
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком»

Уфимский хоккейный клуб проведёт матч с нижнекамцами на домашнем льду в четверг, 6 февраля.

Встреча «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика» начнётся в 19:00 по местному времени (17:00 МСК). Бесплатная трансляция будет доступна на местных и спортивных телеканалах.

Шансы «Салавата Юлаева»

«СЮ» отметился рядом крупных побед над достаточно статусными командами, в числе которых их вечный визави «Ак Барс», а также такие клубы, как «СКА», «Авангард» и «Металлург». Клуб пребывает на четвёртой строчке в Восточной конференции КХЛ.

Между тем «зелёные» испытывают проблему с составом — в лазарете пребывает капитан команды Григорий Панин, получивший серьёзную травму на одном из прошедших матчей. Пока спортсмен на тренерском мостике.

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Шансы «Нефтехимика»

Хоккейный клуб из Нижнекамска отлично показал себя в начале сезона, однако за ним последовала череда неудач. Поражения команды оказались настолько серьёзны, что спортивные аналитики сильно сомневаются в шансах «Нефтехимика» выйти в плей-офф. В Восточной конференции КХЛ клуб занимает девятую строчку.

Статистика встреч «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева»

Последний матч двух команд закончился поражением «Нефтехимика» от «Салавата» со счётом 5:0. Этому предшествовал разгром с 4:7 в пользу «СЮ» на табло. В последний раз обыграть «зелёных» удавалось «Нефтехимику» в ноябре 2024 года, забив 4 гола против 2.

Прогнозы на матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 6 февраля 2025 года

Букмекеры предлагают коэффициент 1,55 на победу «СЮ». Результат, при котором оба клуба забьют более 1,5 шайбы оценивается в 1,8. Тотал более 4,5 — в 1,55.

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