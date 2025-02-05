С 1 февраля 2025 в России проиндексировали 40 мер соцподдержки — полный список

Posted 5 февраля, 03:50
Published 5 февраля, 03:50
Modified 5 февраля, 03:50
Updated 5 февраля, 03:50
Пенсии в феврале 2025 года подняли сразу пяти категориям российских пенсионеров. Во-первых, индексация коснулась получателей страховой пенсии. Им уже повысили пенсию с января на 7,3%. Но сейчас процент индексации довели до 9,5%, и российским пенсионерам выплатят в феврале, в том числе, и доплату к январской пенсии задним числом. Причем, перерасчет впервые за 9 лет коснется не только неработающих, но и работающих получателей пенсии.
Например, если пенсионер получал в декабре прошлого года пенсию в сумме 19,500 тыс. ₽, то в январе с учетом индексации ее размер вырос до 20, 923 тыс. ₽, а в феврале сумма составит уже 21, 352 тыс. ₽. То есть, в феврале он получит 21, 781 тыс. ₽ — февральскую пенсию, проиндексированную на 9,5%, и доплату за январь.
Проиндексировали выплаты и россиянам, чей возраст достиг 80 лет. Тем, кто отметил юбилей в январе 2025 года, повысили фиксированную денежную выплату до 17, 815 тыс. ₽. Россияне, которым исполнилось 80 лет в декабре 2024 года, получат удвоенную денежную выплату за февраль 2025 года с учетом проведенной индексации, а также специальную компенсационную материальную помощь в размере 1314 ₽.
Повышенную февральскую пенсию получат и военные. Им также сделали перерасчет пенсионной выплаты задним числом, то есть с 1 января нынешнего года. Размер индексации в этом случае также составляет 9,5%. При этом не отменяется и очередное повышение военных пенсий, которое будет проведено в октябре нынешнего года.
Еще две категории пенсионеров, которых коснется повышение соцвыплат — сотрудники угольной промышленности и члены экипажей самолетов гражданской авиации. В этом случае размер индексации рассчитывается для каждого в отдельности с учетом личного трудового стажа.
Размер материнского капитала с февраля нынешнего года также проиндексировали с учетом прошлогодней инфляции на 9,5%. Теперь сумма сертификата маткапитала на первенца в семье составляет 690,3 тыс. ₽, на второго малыша и последующих — 912,2 тыс. ₽.
Если семья уже получила сертификат на первого малыша, то при рождении второго положена доплата — 221,9 тыс. ₽. А если семья не успела ранее оформить маткапитал, то получит при рождении второго малыша полную сумму — 912, 2 тыс. ₽.
Если семья уже имеет сертификат маткапитала, но родители не успели истратить всю сумму, то этот остаток также будет пересчитан, и его сумма вырастет на 9,5%.
С учетом фактической прошлогодней инфляции, то есть на 9,5%, с февраля проиндексировали соцпособия и денежные выплаты определенным категориям россиян. В этот список входят:
Перерасчет коснется более 15 миллионов получателей соцвыплат в России.
В России февральская индексация денежных пособий на детей происходит каждый год. В этот раз суммы соцвыплат повышены с учетом фактической инфляции на 9,5%.
Какие пособия на детей выросли:
Узнать о всех положенных соцвыплатах и денежных пособиях можно на портале «Госуслуги» либо обратившись в территориальное отделение СФР.
С 1 февраля 2025 года проиндексировали соцвыплаты и страховые пенсии. Увеличились денежные выплаты инвалидам, российским ветеранам и иным льготным категориям россиян. Размер индексации составил 9,5%.
Больше всего повышение соцвыплат коснулось семей с детьми. Им, в том числе, проиндексировали сумму маткапитала.