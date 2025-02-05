С 1 февраля 2025 в России проиндексировали 40 мер соцподдержки — полный список

Пенсии в феврале 2025 года подняли сразу пяти категориям российских пенсионеров. Во-первых, индексация коснулась получателей страховой пенсии. Им уже повысили пенсию с января на 7,3%. Но сейчас процент индексации довели до 9,5%, и российским пенсионерам выплатят в феврале, в том числе, и доплату к январской пенсии задним числом. Причем, перерасчет впервые за 9 лет коснется не только неработающих, но и работающих получателей пенсии.