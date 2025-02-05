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Posted 5 февраля, 03:50

Published 5 февраля, 03:50

Modified 5 февраля, 03:50

Updated 5 февраля, 03:50

С 1 февраля 2025 в России проиндексировали 40 мер соцподдержки — полный список

С 1 февраля 2025 в России проиндексировали 40 мер соцподдержки — полный список

5 февраля 2025, 03:50
Фото: 1MI. С 1 февраля 2025 в России проиндексировали 40 мер соцподдержки — полный список
С 1 февраля 2025 года проиндексировали десятки соцвыплат и пособий от государства. Насколько выросли размеры пенсий и пособий и кого коснулась февральская индексация — в нашем материале.

Индексация пенсий с 1 февраля 2025 года

Пенсии в феврале 2025 года подняли сразу пяти категориям российских пенсионеров. Во-первых, индексация коснулась получателей страховой пенсии. Им уже повысили пенсию с января на 7,3%. Но сейчас процент индексации довели до 9,5%, и российским пенсионерам выплатят в феврале, в том числе, и доплату к январской пенсии задним числом. Причем, перерасчет впервые за 9 лет коснется не только неработающих, но и работающих получателей пенсии.

Например, если пенсионер получал в декабре прошлого года пенсию в сумме 19,500 тыс. ₽, то в январе с учетом индексации ее размер вырос до 20, 923 тыс. ₽, а в феврале сумма составит уже 21, 352 тыс. ₽. То есть, в феврале он получит 21, 781 тыс. ₽ — февральскую пенсию, проиндексированную на 9,5%, и доплату за январь.

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Проиндексировали выплаты и россиянам, чей возраст достиг 80 лет. Тем, кто отметил юбилей в январе 2025 года, повысили фиксированную денежную выплату до 17, 815 тыс. ₽. Россияне, которым исполнилось 80 лет в декабре 2024 года, получат удвоенную денежную выплату за февраль 2025 года с учетом проведенной индексации, а также специальную компенсационную материальную помощь в размере 1314 ₽.

Повышенную февральскую пенсию получат и военные. Им также сделали перерасчет пенсионной выплаты задним числом, то есть с 1 января нынешнего года. Размер индексации в этом случае также составляет 9,5%. При этом не отменяется и очередное повышение военных пенсий, которое будет проведено в октябре нынешнего года.

Еще две категории пенсионеров, которых коснется повышение соцвыплат — сотрудники угольной промышленности и члены экипажей самолетов гражданской авиации. В этом случае размер индексации рассчитывается для каждого в отдельности с учетом личного трудового стажа.

Пенсии в феврале 2025 года подняли сразу пяти категориям российских пенсионеров
Пенсии в феврале 2025 года подняли сразу пяти категориям российских пенсионеров. Фото: 1MI

Индексация маткапитала с 1 февраля 2025 года

Размер материнского капитала с февраля нынешнего года также проиндексировали с учетом прошлогодней инфляции на 9,5%. Теперь сумма сертификата маткапитала на первенца в семье составляет 690,3 тыс. ₽, на второго малыша и последующих — 912,2 тыс. ₽.

Если семья уже получила сертификат на первого малыша, то при рождении второго положена доплата — 221,9 тыс. ₽. А если семья не успела ранее оформить маткапитал, то получит при рождении второго малыша полную сумму — 912, 2 тыс. ₽.

Если семья уже имеет сертификат маткапитала, но родители не успели истратить всю сумму, то этот остаток также будет пересчитан, и его сумма вырастет на 9,5%.

Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года на первенца составляет 690,3 тыс. ₽, на второго малыша и последующих — 912,2 тыс. ₽.
Размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года на первенца составляет 690,3 тыс. ₽, на второго малыша и последующих — 912,2 тыс. ₽.. Фото: 1MI

Индексация соцпособий с 1 февраля 2025 года

С учетом фактической прошлогодней инфляции, то есть на 9,5%, с февраля проиндексировали соцпособия и денежные выплаты определенным категориям россиян. В этот список входят:

  • граждане, имеющие инвалидность;
  • Герои труда Российской Федерации;
  • граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами;
  • Герои России;
  • ветераны и участники боевых действий;
  • Герои Советского Союза;
  • получатели соцпособий за несчастный случай на предприятии;
  • полные кавалеры ордена Славы;
  • получатели материальной помощи на погребение;
  • граждане, пострадавшие в катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Перерасчет коснется более 15 миллионов получателей соцвыплат в России.

Перерасчет соцпособий коснется более 15 миллионов получателей соцвыплат в России
Перерасчет соцпособий коснется более 15 миллионов получателей соцвыплат в России. Фото: 1MI

Индексация пособий на детей с 1 февраля 2025 года

В России февральская индексация денежных пособий на детей происходит каждый год. В этот раз суммы соцвыплат повышены с учетом фактической инфляции на 9,5%.

Какие пособия на детей выросли:

  • единоразовая соцвыплата при рождении малыша — до 26,942 тыс. ₽.;
  • ежемесячная выплата на ребенка до полутора лет — минимальная сумма теперь составляет 10, 104 тыс. ₽.;
  • единоразовая выплата материальной помощи беременной жене призывника — 42, 665 тыс. ₽.;
  • ежемесячное пособие на ребенка (до возраста 3 лет) призывника– 18,285 тыс. ₽.;
  • единоразовое пособие при усыновлении детей — до 26, 941 тыс. ₽.

Узнать о всех положенных соцвыплатах и денежных пособиях можно на портале «Госуслуги» либо обратившись в территориальное отделение СФР.

Пособия на детей с 1 февраля 2025 года повысят с учетом фактической инфляции на 9,5%
Пособия на детей с 1 февраля 2025 года повысят с учетом фактической инфляции на 9,5%. Фото: 1MI

С 1 февраля 2025 года проиндексировали соцвыплаты и страховые пенсии. Увеличились денежные выплаты инвалидам, российским ветеранам и иным льготным категориям россиян. Размер индексации составил 9,5%.

Больше всего повышение соцвыплат коснулось семей с детьми. Им, в том числе, проиндексировали сумму маткапитала.

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